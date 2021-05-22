RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9491949294939494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:27

  velvet написав:
  kluychkooleg написав:Сегодня зашел в Альфа, хотел снять всего 1000 долларов.
Долларов нового образца нет, причем уже две недели, нет закупок и не предвидятся ближайшие два месяца.
К чему бы это? Имеющийся доллар девать некуда?

Всегда так когда курс доллара снижается или на месте топчется,особенно летом. В банки население больше несёт, чём забирает наличный доллар. В связи с этим банкам нет необходимости завозить эмиссионный доллар. Работают тем, что находится в обороте и естественно имеющиеся купюры нового образца приберегают для ВИПов, а отделения подкрепляют остальной купюрой.


Логично, я так и думал.
Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 860
З нами з: 30.12.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 23:12

  kluychkooleg написав:Логично, я так и думал.
Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.

Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6258
З нами з: 20.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 23:39

  kluychkooleg написав:Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем.


так это клондайк!
выходит можно взять у Аллы шо дают и занести в такой банк.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4764
З нами з: 21.04.11
Подякував: 673 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 07:25

  Flamingo написав:
  kluychkooleg написав:Логично, я так и думал.
Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.

Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(

Компроміс в тому що нове є нове,і колір і на дотику ,сам зовнішній вигляд . Я живу в Україні,і теж вважаю що зовнішній вигляд має бути , а про ваши пригоди десь там краще мабуть в іншому місці поговорити. Я ВЗАГАЛІ тепер очікую що банкам і так надали багато повноважень,тому в маленькому селі на Одещині немає ні терміналів ані обміняйлок
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12587
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 08:26

  uaprofi написав:
  kluychkooleg написав:Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем.


так это клондайк!
выходит можно взять у Аллы шо дают и занести в такой банк.

так не факт, что в таком банке всё берут :lol:
а вообще тема с новыми не совсем с пустого места появилась (в том смысле, что не только из-за фетиша :lol: ): считалки сотни 96 года через одну считают, фуфел появился, которые те же считалки считают, а с новыми в этом плане проще--по крайней мере людям так легче спится :lol: . Плюс, возможно, среди покупателей нала стали доминировать матрасники ИМХО а вообще такой фетиш--не такая уж редкость в мирУ. в некоторых странах цена ещё и от номинала зависит.... Тут всё зависит кому эти доллары потом продают :D
clash
 
Повідомлень: 442
З нами з: 30.01.21
Подякував: 149 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:44

  uaprofi написав:
  kluychkooleg написав:Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем.


так это клондайк!
выходит можно взять у Аллы шо дают и занести в такой банк.


Угу, если в другом банке их примут.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 860
З нами з: 30.12.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 10:48

  Flamingo написав:
  kluychkooleg написав:Логично, я так и думал.
Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.

Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(


Вот когда у вас не возьмут ни в одном банке 1000 долларов, выданных банком ТАС, светящимися в ультрафиолете или с мининадрывами, которые легко не заметить, тогда поговорим. Я больше по Европе катаюсь, в США был 5 лет назад, в Азии в последний раз еще раньше. А тут еще короновирус, не особо наездишься. Хорошо, что есть люди, которые постоянно в США катаются, им и отдал.
И если идеальные доллары - фетиш у кассиров, то какие предъявы ко мне? Попробуйте еще мятые фунты в банк сдать.
Да и вообще - добавьте в корзину фунтов и быстро узнаете, чем новые пластиковые лучше старых бумажных. Не успеете оглянуться, как у вас бумажные возьмут только в одном банке Лондона, больше нигде.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 860
З нами з: 30.12.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 13:43

Re: Альфа-Банк

хотел вчера пополнить карту альфы через easypay - а предложило только до 5 тыс грн.
опцию увеличения лимита через верификацию убрали или для Альфы ее не было?
Shaman
 
Повідомлень: 949
З нами з: 29.09.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:35

Єврооблігації Альфа Банку

Цікавить, хто мав справи з Єврооблігаціями (Eurobonds) від ABHU Finance Plc.Ciprus,
Альфа Банку Україна?
prodigy
 
Повідомлень: 6584
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2759 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:49

  kluychkooleg написав:Вот когда у вас не возьмут ни в одном банке 1000 долларов, выданных банком ТАС,
Первично именно поведение банков в данном вопросе. Большинству населения, полагаю, было бы совсем всё равно, как выглядят их доллары, если бы их без вопросов можно было бы обменять или положить на счет по номиналу. Мне так точно было бы всё равно. А когда банкам не угодишь, им доллары не такие, так и население тоже начинает требовать идеальных новых долларов, а куда деваться, рисковать потерять потом до 10% от суммы (или больше?)
А самое печальное, что банк и здесь в выигрышной ситуации - банк имеет право выдать вам любые купюры, если вы отказываетесь, то последствия отказа несете вы. Если же банк отказывается принять у вас купюры, то последствия отказа тоже несете вы, например, тот же не погашенный вовремя кредит.
M-Audio
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 23.03.11
Подякував: 387 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9491949294939494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 128, 129, 130
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1290 201202
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 21:31
la9
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7897 1778956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 21:23
Пансер
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4798, 4799, 4800
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47997 6099756
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 тра, 2021 21:20
Пансер

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.