kluychkooleg написав:Сегодня зашел в Альфа, хотел снять всего 1000 долларов. Долларов нового образца нет, причем уже две недели, нет закупок и не предвидятся ближайшие два месяца. К чему бы это? Имеющийся доллар девать некуда?
Всегда так когда курс доллара снижается или на месте топчется,особенно летом. В банки население больше несёт, чём забирает наличный доллар. В связи с этим банкам нет необходимости завозить эмиссионный доллар. Работают тем, что находится в обороте и естественно имеющиеся купюры нового образца приберегают для ВИПов, а отделения подкрепляют остальной купюрой.
Логично, я так и думал. Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.
kluychkooleg написав:Логично, я так и думал. Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.
Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(
kluychkooleg написав:Логично, я так и думал. Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.
Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(
Компроміс в тому що нове є нове,і колір і на дотику ,сам зовнішній вигляд . Я живу в Україні,і теж вважаю що зовнішній вигляд має бути , а про ваши пригоди десь там краще мабуть в іншому місці поговорити. Я ВЗАГАЛІ тепер очікую що банкам і так надали багато повноважень,тому в маленькому селі на Одещині немає ні терміналів ані обміняйлок
kluychkooleg написав:Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем.
так это клондайк! выходит можно взять у Аллы шо дают и занести в такой банк.
так не факт, что в таком банке всё берут а вообще тема с новыми не совсем с пустого места появилась (в том смысле, что не только из-за фетиша ): считалки сотни 96 года через одну считают, фуфел появился, которые те же считалки считают, а с новыми в этом плане проще--по крайней мере людям так легче спится . Плюс, возможно, среди покупателей нала стали доминировать матрасники ИМХО а вообще такой фетиш--не такая уж редкость в мирУ. в некоторых странах цена ещё и от номинала зависит.... Тут всё зависит кому эти доллары потом продают
kluychkooleg написав:Логично, я так и думал. Но при этом есть банки, где с новыми купюрами никаких проблем. Ну то такое.
Вот если честно странно читать от человека который дает советы не тратить время на ерунду типа рефок а просто больше зарабатывать, о том что он в то же самое время готов тратить время на то чтобы обращать внимание на то новые банкноты долларов или не новые... Ну вот правда странно. Ведь и то и то доллары. И сотку 90х годов прошлого века и синюю примут и в банках и в обменниках как в Украине так и за рубежом как за 100 баксов и не более. Ну посмотреть чтобы не было рваных там или с пятнами я еще понимаю, но чтоб обязательно новые. Ну попадались мне банкноты от которых потом сами кассиры потом носы воротят. Была даже одна сотка с надписью спец чернилами "ВЗЯТКА" и ниче забрали у меня ее в обменнике Манилы и даже глазом не повели. Ибо 100 долларов это таки сто долларов. И только в бестолковых (и заяастую очень бедных) странах "новые" банкноты возводят в ранг фетиша. Не понимаю я этого:(
Вот когда у вас не возьмут ни в одном банке 1000 долларов, выданных банком ТАС, светящимися в ультрафиолете или с мининадрывами, которые легко не заметить, тогда поговорим. Я больше по Европе катаюсь, в США был 5 лет назад, в Азии в последний раз еще раньше. А тут еще короновирус, не особо наездишься. Хорошо, что есть люди, которые постоянно в США катаются, им и отдал. И если идеальные доллары - фетиш у кассиров, то какие предъявы ко мне? Попробуйте еще мятые фунты в банк сдать. Да и вообще - добавьте в корзину фунтов и быстро узнаете, чем новые пластиковые лучше старых бумажных. Не успеете оглянуться, как у вас бумажные возьмут только в одном банке Лондона, больше нигде.
kluychkooleg написав:Вот когда у вас не возьмут ни в одном банке 1000 долларов, выданных банком ТАС,
Первично именно поведение банков в данном вопросе. Большинству населения, полагаю, было бы совсем всё равно, как выглядят их доллары, если бы их без вопросов можно было бы обменять или положить на счет по номиналу. Мне так точно было бы всё равно. А когда банкам не угодишь, им доллары не такие, так и население тоже начинает требовать идеальных новых долларов, а куда деваться, рисковать потерять потом до 10% от суммы (или больше?) А самое печальное, что банк и здесь в выигрышной ситуации - банк имеет право выдать вам любые купюры, если вы отказываетесь, то последствия отказа несете вы. Если же банк отказывается принять у вас купюры, то последствия отказа тоже несете вы, например, тот же не погашенный вовремя кредит.