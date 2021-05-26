Альфа-Банк
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:55
Alfa_Bank написав: Прораб написав: Alfa_Bank
Напомните пожалуйста, снятие с ощадного через пакетную ультру приравнивается как снятие с депозита и через менеджера без комиссии или есть ограничения какие?
Доброго дня. Кошти, виведені на картковий рахунок з Ощадного, теж рахуються депозитними і їх можна отримати по заяві через менеджера.
С учетом отлЁжки в 14 дн?
Amethyst
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:58
Amethyst написав:
С учетом отлЁжки в 14 дн?
Доброго дня. Правило 14 днів діє, якщо знімати кошти прямо з депозита в касі. А через банкінг на дебетову картку повернення безкоштовне в будь-який час. І далі вже діє тариф картки.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 тра, 2021 15:53
Alfa_Bank написав: Прораб написав: Alfa_Bank
Напомните пожалуйста, снятие с ощадного через пакетную ультру приравнивается как снятие с депозита и через менеджера без комиссии или есть ограничения какие?
Доброго дня. Кошти, виведені на картковий рахунок з Ощадного, теж рахуються депозитними і їх можна отримати по заяві через менеджера.
Но вот из вашего ответа выходит, шо я могу БЕСПЛАТНО сколь угодно раз снимать гроши через менагера с карты, если на нее эти гроши зашли со сберегательного. Да?
В то же время со сберегательного можно снимать на карту сколь угодно раз БЕЗ отлежки в 14 дн (в отл от снятия сразу через кассу или АТМ!)
... шото подозрительная тесемочка тут намечается
Предлагаю еще раз уточнить этот момент снятия: сбер-карта- менеджер-касса.. Сколько ж там бесплатных снятий и на какую сумму
Amethyst
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Додано: Сер 26 тра, 2021 15:59
Amethyst написав:
Предлагаю еще раз уточнить этот момент снятия: сбер-карта- менеджер-касса.. Сколько ж там бесплатных снятий и на какую сумму
Ще раз уточню, звичайно:) Відпишусь.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:56
Amethyst написав:
Предлагаю еще раз уточнить этот момент
Собственно, кто за язык то тянул, или много плюшек осталось? Ответили, примите к сведению.
ruvex
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:43
Amethyst Где он рисуется, исходя из тарифов?
ruvex
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:46
исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера
Amethyst
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:00
Amethyst написав:
исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера
Не до лампочки, если в тарифах карты есть
3.1
.
Вопрос был о технической принадлежности средств к депозитным. Исходя из контекста Вашего же вопроса-уточнения, все прекрасно поняли.
ruvex
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:44
Amethyst написав:
Предлагаю еще раз уточнить этот момент
реальное палево замутил
Прораб
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