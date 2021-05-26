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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9496949794989499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:55

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Alfa_Bank
Напомните пожалуйста, снятие с ощадного через пакетную ультру приравнивается как снятие с депозита и через менеджера без комиссии или есть ограничения какие?

Доброго дня. Кошти, виведені на картковий рахунок з Ощадного, теж рахуються депозитними і їх можна отримати по заяві через менеджера.

С учетом отлЁжки в 14 дн?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:58

  Amethyst написав:С учетом отлЁжки в 14 дн?

Доброго дня. Правило 14 днів діє, якщо знімати кошти прямо з депозита в касі. А через банкінг на дебетову картку повернення безкоштовне в будь-який час. І далі вже діє тариф картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:53

  Alfa_Bank написав:
  Прораб написав:Alfa_Bank
Напомните пожалуйста, снятие с ощадного через пакетную ультру приравнивается как снятие с депозита и через менеджера без комиссии или есть ограничения какие?

Доброго дня. Кошти, виведені на картковий рахунок з Ощадного, теж рахуються депозитними і їх можна отримати по заяві через менеджера.

Но вот из вашего ответа выходит, шо я могу БЕСПЛАТНО сколь угодно раз снимать гроши через менагера с карты, если на нее эти гроши зашли со сберегательного. Да?
В то же время со сберегательного можно снимать на карту сколь угодно раз БЕЗ отлежки в 14 дн (в отл от снятия сразу через кассу или АТМ!)
... шото подозрительная тесемочка тут намечается :)

Предлагаю еще раз уточнить этот момент снятия: сбер-карта- менеджер-касса.. Сколько ж там бесплатных снятий и на какую сумму :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:59

  Amethyst написав:Предлагаю еще раз уточнить этот момент снятия: сбер-карта- менеджер-касса.. Сколько ж там бесплатных снятий и на какую сумму :)

Ще раз уточню, звичайно:) Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:56

  Amethyst написав:Предлагаю еще раз уточнить этот момент

Собственно, кто за язык то тянул, или много плюшек осталось? Ответили, примите к сведению.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:37

  ruvex написав:
  Amethyst написав:Предлагаю еще раз уточнить этот момент

Собственно, кто за язык то тянул, или много плюшек осталось? Ответили, примите к сведению.

Там момент попадалова рисуется для аленей, которые губу раскатали, а плюшки там эфемерные :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:43

Amethyst
Где он рисуется, исходя из тарифов?
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:46

исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:00

  Amethyst написав:исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера

Не до лампочки, если в тарифах карты есть 3.1.
Вопрос был о технической принадлежности средств к депозитным. Исходя из контекста Вашего же вопроса-уточнения, все прекрасно поняли.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:44

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Предлагаю еще раз уточнить этот момент

реальное палево замутил
Прораб
 
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