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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 05:31
ruvex написав: Amethyst написав:
исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера
Не до лампочки, если в тарифах карты есть 3.1
.
Вопрос был о технической принадлежности средств к депозитным. Исходя из контекста Вашего же вопроса-уточнения, все прекрасно поняли.
Пункт 3.1 касается срочных депо, где тело и %% падают на картсчет автоматически, а не руцями клиента.
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Amethyst
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