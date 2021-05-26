RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9497949894999500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:31

  ruvex написав:
  Amethyst написав:исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера

Не до лампочки, если в тарифах карты есть 3.1.
Вопрос был о технической принадлежности средств к депозитным. Исходя из контекста Вашего же вопроса-уточнения, все прекрасно поняли.

Пункт 3.1 касается срочных депо, где тело и %% падают на картсчет автоматически, а не руцями клиента.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 05.05.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9497949894999500
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4804, 4805, 4806
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48059 6115001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 04:13
Bosstone
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7935 1784569
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 01:16
AleksD
А-Банк 1 ... 1904, 1905, 1906
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19057 2787677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 22:12
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32643)
27.05.2021 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.