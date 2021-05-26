Питання до представника Альфа банку, отримав картку Еко маркета, хотів прив'язати до особистого кабінету, картка не активна, вже карткою користувався, звернувся до підтримки магазину, на що отримав відповідь Картка Еко-Максимум приєднається автоматично через 2,3 тижні. Головна умова-не користуватися карткою до моменту її приєднання. Чи дійсно це так, що карткою не можна користуватися? І що робити якщо вже користувався то вже бонусів ніколи не буде?
Daswer написав:Питання до представника Альфа банку, отримав картку Еко маркета, хотів прив'язати до особистого кабінету, картка не активна, вже карткою користувався, звернувся до підтримки магазину, на що отримав відповідь Картка Еко-Максимум приєднається автоматично через 2,3 тижні. Головна умова-не користуватися карткою до моменту її приєднання. Чи дійсно це так, що карткою не можна користуватися? І що робити якщо вже користувався то вже бонусів ніколи не буде?
Доброго дня. Напишіть ваш ІПН у ПП, будь ласка, будемо перевіряти.
Я наличку почти не юзаю Ну а када приспичит там за нал яхту купить или хибарку какую, то я у Вали снимаю, там у меня анлим мульен раз в месяц
У нее тоже в любом банкомате можно снимать? Уже давно не клиент Вали - хотя она, оказывается, меня помнит. Иногда бывает надо (не каждый месяц, но все же) снять нал и удобно это делать по дороге, а не там где можно.
Amethyst написав:Я наличку почти не юзаю Ну а када приспичит там за нал яхту купить или хибарку какую, то я у Вали снимаю, там у меня анлим мульен раз в месяц
У нее тоже в любом банкомате можно снимать? Уже давно не клиент Вали - хотя она, оказывается, меня помнит. Иногда бывает надо (не каждый месяц, но все же) снять нал и удобно это делать по дороге, а не там где можно.
По РайфКарте -- нашару анлим по Украине, по Престижу -- нашару анлим по всему миру