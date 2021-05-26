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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9498949995009501>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:31

  ruvex написав:
  Amethyst написав:исходя из личного опыта
менагеру абсолютно до лампочки откуда гроши взялись на карте и он применяет тарифы карты, а не сбера

Не до лампочки, если в тарифах карты есть 3.1.
Вопрос был о технической принадлежности средств к депозитным. Исходя из контекста Вашего же вопроса-уточнения, все прекрасно поняли.

Пункт 3.1 касается срочных депо, где тело и %% падают на картсчет автоматически, а не руцями клиента.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:15

Питання до представника Альфа банку, отримав картку Еко маркета, хотів прив'язати до особистого кабінету, картка не активна, вже карткою користувався, звернувся до підтримки магазину, на що отримав відповідь Картка Еко-Максимум приєднається автоматично через 2,3 тижні. Головна умова-не користуватися карткою до моменту її приєднання. Чи дійсно це так, що карткою не можна користуватися? І що робити якщо вже користувався то вже бонусів ніколи не буде?
Daswer
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:23

  Daswer написав:Питання до представника Альфа банку, отримав картку Еко маркета, хотів прив'язати до особистого кабінету, картка не активна, вже карткою користувався, звернувся до підтримки магазину, на що отримав відповідь Картка Еко-Максимум приєднається автоматично через 2,3 тижні. Головна умова-не користуватися карткою до моменту її приєднання. Чи дійсно це так, що карткою не можна користуватися? І що робити якщо вже користувався то вже бонусів ніколи не буде?

Доброго дня. Напишіть ваш ІПН у ПП, будь ласка, будемо перевіряти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:32

Умова про некористування - вигадки гарячої лінії екомаркета.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 13:24

  Amethyst написав:Пункт 3.1 касается срочных депо, где тело и %% падают на картсчет автоматически, а не руцями клиента.

Где в тарифах есть это уточнение?

Читай пункт и ответ представителя.
Так понятнее?
По логике вещей уже можно было просто удалить свое вчерашнее сообщение, и не палиться.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:04

  finfen написав:
  Amethyst написав:Например, для моей Ультры -- эт 10К/мес.

Снятие в банкомате в Ультре лимит разве не 30000 грн.\мес.?

30К по вайту - поэтому я и сменил ультру на вайт, а клиентажу, ой Amethyst-у лень сменить, видимо...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:08

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:лень сменить

Я наличку почти не юзаю
Ну а када приспичит там за нал яхту купить или хибарку какую, то я у Вали снимаю, там у меня анлим мульен раз в месяц :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:26

  Amethyst написав:
  ol_zy написав:лень сменить

Я наличку почти не юзаю
Ну а када приспичит там за нал яхту купить или хибарку какую, то я у Вали снимаю, там у меня анлим мульен раз в месяц :)

У нее тоже в любом банкомате можно снимать? Уже давно не клиент Вали - хотя она, оказывается, меня помнит. Иногда бывает надо (не каждый месяц, но все же) снять нал и удобно это делать по дороге, а не там где можно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:32

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Я наличку почти не юзаю
Ну а када приспичит там за нал яхту купить или хибарку какую, то я у Вали снимаю, там у меня анлим мульен раз в месяц :)

У нее тоже в любом банкомате можно снимать? Уже давно не клиент Вали - хотя она, оказывается, меня помнит. Иногда бывает надо (не каждый месяц, но все же) снять нал и удобно это делать по дороге, а не там где можно.

По РайфКарте -- нашару анлим по Украине, по Престижу -- нашару анлим по всему миру :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:22

Re: Альфа-Банк

А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?
_PORT_UA
 
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