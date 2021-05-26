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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9498949995009501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:32

  _PORT_UA написав:А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?

Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:36

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?

Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.

Понял, спасибо.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:09

Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:
Kalgan
 
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