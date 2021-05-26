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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:32
_PORT_UA написав:
А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?
Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:36
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?
Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
Понял, спасибо.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:09
Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
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