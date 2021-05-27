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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9499950095019502>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:32

  _PORT_UA написав:А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?

Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:36

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?

Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.

Понял, спасибо.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:09

Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:10

  Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:

1долар/1 євро.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:14

  Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:

Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:20

Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая? :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:28

  Alex_TT написав:Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая? :)

Доброго дня. Comfort ФГВФО перевипускається на звичайний White. Тариф зміниться після активації будь-якої нової картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:36

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:

Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?

Вот как раз ровно на 1 доллар и хотел, что б его за не активность карты не списали :)
(в моб. приложении)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:42

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода" :?:

Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?

Вот как раз ровно на 1 доллар и хотел, что б его за не активность карты не списали :)
(в моб. приложении)

Додаток Мобайл чи Сенс? Напишіть у ПП версію опер.системи пристрою, версію додатку, ваші кроки для поповнення, дату та час спроби. Будемо дивитися.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45

  Alfa_Bank написав:
  Alex_TT написав:Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая? :)

Доброго дня. Comfort ФГВФО перевипускається на звичайний White. Тариф зміниться після активації будь-якої нової картки.


Зрозуміло. В новому тарифі ось цей пункт
- безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-
сервісу «My Alfa-bank. - 2% мін 25 грн

означає, що якщо я "потягну" кошти з карти Альфа p2p сервісом іншого банку, то зніметься така комісія?
Alex_TT
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