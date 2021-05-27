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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 15:32
_PORT_UA написав:
А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?
Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:36
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав:
А коммунальные услуги, оплаченные через Сенс потом можно вернуть бонусами в Кешью клаб? Их проведут как обычную оплату в магазине?
Доброго дня. Там МСС 4900, він не бере участь у ПВ.
Понял, спасибо.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:09
Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:10
Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
1долар/1 євро.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:14
Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:20
Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая?
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:28
Alex_TT написав:
Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая?
Доброго дня. Comfort ФГВФО перевипускається на звичайний White. Тариф зміниться після активації будь-якої нової картки.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:36
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?
Вот как раз ровно на 1 доллар и хотел, что б его за не активность карты не списали
(в моб. приложении)
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Kalgan
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:42
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:Alfa_Bank
Добрый день. А есть ограничения на минимальную сумму пополнения валютного сбера ? А то при снятии вроде все нормально, а при попытке пополнить в мобайле пишет "У вас нет счетов для перевода"
Доброго дня. 1 дол. / 1 євро. А яким чином і на яку суму хотіли поповнити?
Вот как раз ровно на 1 доллар и хотел, что б его за не активность карты не списали
(в моб. приложении)
Додаток Мобайл чи Сенс? Напишіть у ПП версію опер.системи пристрою, версію додатку, ваші кроки для поповнення, дату та час спроби. Будемо дивитися.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45
Alfa_Bank написав: Alex_TT написав:
Добрый день! В июне заканчивается срок действия карты в пакете «Сomfort»
для отримувачів виплат від Фонду гарантування вкладів. Позвонил перс. менеджер и заказали перевыпуск карты. Она пришла в отделение и в Сенсе светится белой картой. Вопрос в том, что мой пакет будет переведен на новые тарифы White для получателей из ФГВФО или пакет и тарифы останутся старые, а карта будет новая просто белая?
Доброго дня. Comfort ФГВФО перевипускається на звичайний White. Тариф зміниться після активації будь-якої нової картки.
Зрозуміло. В новому тарифі ось цей пункт
- безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-
сервісу «My Alfa-bank. - 2% мін 25 грн
означає, що якщо я "потягну" кошти з карти Альфа p2p сервісом іншого банку, то зніметься така комісія?
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Alex_TT
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