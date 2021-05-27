Доброго дня. Поки немає. Мyожливість та терміни реалізації на обговоренні. Поки можете на сайті дивитись.
А вы просите снести Мобайл ) Правда там кассы отображаются как полноценное отд-е, и пофиг, шо клиент рассчитывал на полноценное обслуживание, строил маршрут, выделял время ( Може таки начнете любить своего клиента и нашкоябаете в описании точки, шо там работает только касса
Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (
Доброго дня. Поки немає. Мyожливість та терміни реалізації на обговоренні. Поки можете на сайті дивитись.
А вы просите снести Мобайл ) Правда там кассы отображаются как полноценное отд-е, и пофиг, шо клиент рассчитывал на полноценное обслуживание, строил маршрут, выделял время ( Може таки начнете любить своего клиента и нашкоябаете в описании точки, шо там работает только касса
Дайте, будь ласка, приклад, подивимося що з цим можна зробити.
Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?) Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg
thirdeye написав:Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?) Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg
Доброго дня. Напишіть номер рахунку у ПП, будь ласка. Таким чином ми зможемо відшукати Ваші дані, розібратися в ситуації та надати якісний зворотній зв’язок.
Amethyst написав:Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (
Поки доступна перевірка не всіх видів платежів. Деталі тут.
Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.
Stargazer212 написав:Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.
Доброго дня. Через наші сервіси безкоштовним буде СЕП.
Stargazer212 написав:Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.
Доброго дня. Через наші сервіси безкоштовним буде СЕП.