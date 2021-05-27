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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9501950295039504>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А же в СЕНСе карта отд-й и АТМ?

Доброго дня. Поки немає. Мyожливість та терміни реалізації на обговоренні. Поки можете на сайті дивитись.

А вы просите снести Мобайл )
Правда там кассы отображаются как полноценное отд-е, и пофиг, шо клиент рассчитывал на полноценное обслуживание, строил маршрут, выделял время (
Може таки начнете любить своего клиента и нашкоябаете в описании точки, шо там работает только касса

Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:41

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:А же в СЕНСе карта отд-й и АТМ?

Доброго дня. Поки немає. Мyожливість та терміни реалізації на обговоренні. Поки можете на сайті дивитись.

А вы просите снести Мобайл )
Правда там кассы отображаются как полноценное отд-е, и пофиг, шо клиент рассчитывал на полноценное обслуживание, строил маршрут, выделял время (
Може таки начнете любить своего клиента и нашкоябаете в описании точки, шо там работает только касса

Дайте, будь ласка, приклад, подивимося що з цим можна зробити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:53

Re: Альфа-Банк

Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?)
Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно
Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое
Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой
https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:06

  thirdeye написав:Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?)
Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно
Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое
Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой
https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg

Доброго дня. Напишіть номер рахунку у ПП, будь ласка. Таким чином ми зможемо відшукати Ваші дані, розібратися в ситуації та надати якісний зворотній зв’язок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:43

  Amethyst написав:Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (

Поки доступна перевірка не всіх видів платежів. Деталі тут.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:45

Перевод с карты на карту

Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:46

  Stargazer212 написав:Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.

Доброго дня. Через наші сервіси безкоштовним буде СЕП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:46

если тнз др.банк умеет тянуть
v57
 
Повідомлень: 2935
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:51

  Alfa_Bank написав:
  Stargazer212 написав:Всем добрый день! Простите за тупой вопрос. Он такой - можно ли в Альфе без комиссии перекинуть деньги на карту другого банка? По номеру карты. Как в моно. Или только СЭП по реквизитам? Пакет White. При попытке перевода показывает комиссию. Спасибо.

Доброго дня. Через наші сервіси безкоштовним буде СЕП.

Спасибо!
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:52

  v57 написав:если тнз др.банк умеет тянуть

Спасибо!
Stargazer212
 
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