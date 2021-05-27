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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:30
Мизантрóп написав:Alfa_Bank
А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
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clash
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:35
clash написав: Мизантрóп написав:Alfa_Bank
А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем
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