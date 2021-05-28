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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9501950295039504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:18

Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:30

  Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют :wink:

наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:35

  clash написав:
  Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют :wink:

наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради

Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем :D.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:00

  clash написав:
  Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют :wink:

наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради

ясное дело: чтоб в Новый 2022 год без долгов,с переплатой, с новым суперсенсом))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:10

від сьогодні нові депозитні % в Альфі

https://alfabank.ua/upload/infolist-28052021.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:02

  greenozon написав:від сьогодні нові депозитні % в Альфі

https://alfabank.ua/upload/infolist-28052021.pdf

не следил за ставками, по гривне подняли или понизили?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:23

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (

Поки доступна перевірка не всіх видів платежів. Деталі тут.

Ну если банка генерит 16-значный код квиташки, а на сервисе ЧекГовЮА она оТсутсвует даже через 10ч после платежа, то шо это значит? Платил по реквизитам в Сенсе :mrgreen:
Моня отображает подобные квиташки через 10..15 мин, но мне на Казначейство нуна было закинуть, и воотт -- сьЮрПрайЗ он Алки :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:29

  novichok написав:
  greenozon написав:від сьогодні нові депозитні % в Альфі

https://alfabank.ua/upload/infolist-28052021.pdf

не следил за ставками, по гривне подняли или понизили?

понизили :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:34

  Bosstone написав:
  clash написав:
  Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют :wink:

наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради

Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем :D.

так и новых клиентов вагон подтянется, которые уже не сорвутся с Алкиного крючка :lol:
clash
 
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