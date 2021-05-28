Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем .
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
ясное дело: чтоб в Новый 2022 год без долгов,с переплатой, с новым суперсенсом))
Amethyst написав:Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (
Поки доступна перевірка не всіх видів платежів. Деталі тут.
Ну если банка генерит 16-значный код квиташки, а на сервисе ЧекГовЮА она оТсутсвует даже через 10ч после платежа, то шо это значит? Платил по реквизитам в Сенсе Моня отображает подобные квиташки через 10..15 мин, но мне на Казначейство нуна было закинуть, и воотт -- сьЮрПрайЗ он Алки
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем .
так и новых клиентов вагон подтянется, которые уже не сорвутся с Алкиного крючка