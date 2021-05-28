Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем .
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
ясное дело: чтоб в Новый 2022 год без долгов,с переплатой, с новым суперсенсом))
Amethyst написав:Кстати, и квиташки ваши не проверяются после оплаты через ЧекГовЮА, вот номер есть, даже в вашем мемордер отображается, а в ЧекГовЮА пишет Відсутня. Никому не рекомендую пытаться юзать ЧекГовЮА от Альфы (
Поки доступна перевірка не всіх видів платежів. Деталі тут.
Ну если банка генерит 16-значный код квиташки, а на сервисе ЧекГовЮА она оТсутсвует даже через 10ч после платежа, то шо это значит? Платил по реквизитам в Сенсе Моня отображает подобные квиташки через 10..15 мин, но мне на Казначейство нуна было закинуть, и воотт -- сьЮрПрайЗ он Алки
Мизантрóп написав:Alfa_Bank А не сделать бы акцию: оплати в сенссупер комунал и получи 10% кешбек? Было бы славно и своевременно,а то с 2019-го не оплачиваю комуну Альфой,немалый оборот форумчане гарантируют
наперёд платить буду, лишь бы оборот был. не процентов ради
Подтверждаю. В ПУМБе из-за кешбека коммуналку на месяца вперед оплачиваем .
так и новых клиентов вагон подтянется, которые уже не сорвутся с Алкиного крючка
thirdeye написав:Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?) Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg
Доброго дня. Напишіть номер рахунку у ПП, будь ласка. Таким чином ми зможемо відшукати Ваші дані, розібратися в ситуації та надати якісний зворотній зв’язок.
Спасибо, по крайней мере наконец-то получил ответ, хоть и не тот, который ожидал Видимо я был введен в заблуждение словом кросс-курс, подразумевая, что банк просто берет комиссию в 1% и довольствуется этим. Но нет, таки курс продажи один, курс покупки другой - а комиссия просто берется несмотря ни на что.