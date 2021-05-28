thirdeye написав:

Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?)Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видноНаписал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другоеХостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой