RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9502950395049505

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:49

  thirdeye написав:
  Alfa_Bank написав:
  thirdeye написав:Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?)
Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно
Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое
Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой
https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg

Доброго дня. Напишіть номер рахунку у ПП, будь ласка. Таким чином ми зможемо відшукати Ваші дані, розібратися в ситуації та надати якісний зворотній зв’язок.

Спасибо, по крайней мере наконец-то получил ответ, хоть и не тот, который ожидал
Видимо я был введен в заблуждение словом кросс-курс, подразумевая, что банк просто берет комиссию в 1% и довольствуется этим. Но нет, таки курс продажи один, курс покупки другой - а комиссия просто берется несмотря ни на что.

Я вам могу в тот же ряд ещё подкинуть очевидных вещей - солнце встает на востоке, трава зелёная, а вода мокрая ...
Я даже навскидку не могу назвать ни одного банка, который в случае несовпадения валюты карты и платежа, проводит операции списания и зачисления по единому курсу
Ну и наверное двойная конвертация, на которую вы попали дважды, для вас может стать неприятной неожиданностью и в следующий раз. И калькулятор для этого совсем не нужен
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 29 тра, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:03

Re: Альфа-Банк

  clash написав:Stringer тут я полагаю человек думал, что раз спред огромный, то комиссии нету :lol:

Человек на форуме с 15 года... это ж как ему повезло, что он только сейчас первый раз попал на двойную конвертацию, да ещё дважды, да ещё и с комиссией. Прямо джекпот :mrgreen:
9 баксов не самая большая цена за важную науку
Stringer
 
Повідомлень: 11486
З нами з: 23.01.13
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9502950395049505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mikos, Vorlon і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7968 1790249
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 12:49
Stringer
Идея Банк 1 ... 1940, 1941, 1942
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19416 2791212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 10:51
unknownurl
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4807, 4808, 4809
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48089 6123253
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 09:28
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.