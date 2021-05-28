thirdeye написав:Столкнулся с интересной ситуацией, когда кросс-курс на продажу один, а на покупку другой (забавно, да?) Бронировал на букинге отель, деньги списались в евро с долларовой карты, но что-то пошло не так. Букинг сумму вернул, но где-то потерялись 9 баксов (комиссию зато не забыли снять). На следующий день платил в отеле, на первом скрине видно Написал в поддержку, уже прошло полтора месяца, но проблему похоже решить невозможно. Так что у кого деньги поступали не в валюте карты - проверьте с калькулятором, правильно ли все зачислилось, а то написано одно, а по факту - другое Хостингкартинок не работает, так что скрины только ссылкой https://i.gyazo.com/bd504c13f2199124b62cb5c6116c0aa4.jpg
Доброго дня. Напишіть номер рахунку у ПП, будь ласка. Таким чином ми зможемо відшукати Ваші дані, розібратися в ситуації та надати якісний зворотній зв’язок.
Спасибо, по крайней мере наконец-то получил ответ, хоть и не тот, который ожидал Видимо я был введен в заблуждение словом кросс-курс, подразумевая, что банк просто берет комиссию в 1% и довольствуется этим. Но нет, таки курс продажи один, курс покупки другой - а комиссия просто берется несмотря ни на что.
Я вам могу в тот же ряд ещё подкинуть очевидных вещей - солнце встает на востоке, трава зелёная, а вода мокрая ... Я даже навскидку не могу назвать ни одного банка, который в случае несовпадения валюты карты и платежа, проводит операции списания и зачисления по единому курсу Ну и наверное двойная конвертация, на которую вы попали дважды, для вас может стать неприятной неожиданностью и в следующий раз. И калькулятор для этого совсем не нужен
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 29 тра, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
clash написав:Stringer тут я полагаю человек думал, что раз спред огромный, то комиссии нету
Человек на форуме с 15 года... это ж как ему повезло, что он только сейчас первый раз попал на двойную конвертацию, да ещё дважды, да ещё и с комиссией. Прямо джекпот 9 баксов не самая большая цена за важную науку