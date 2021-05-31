Amethyst написав:Ну если банка генерит 16-значный код квиташки, а на сервисе ЧекГовЮА она оТсутсвует даже через 10ч после платежа, то шо это значит? Платил по реквизитам в Сенсе Моня отображает подобные квиташки через 10..15 мин, но мне на Казначейство нуна было закинуть, и воотт -- сьЮрПрайЗ он Алки
Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості перевірити. Просимо вас надіслати дані у ПП. Це дозволить нам розібратись у ситуації.
Ми досі не отримали ваші дані. Дуже стурбовані викладеними обставинами, проте не можемо їх перевірити. У разі неотримання від вас віповіді, у нас не залишається іншого варіанту, окрім як закрити звернення, чого б дуже не хотілося.
Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары, Вы можете несколько изменить подход его оприходования, заменив обналичку орехов на ежемесячный розыгрыш дельных призов средней категории. Например: 10 сертификатов Цитрус номиналом 10 000 грн каждый. Пусть лучше выиграют десять человек, чем два по 50 000 грн. 10 кредитных карт RED с 10 000 грн призового кредитного лимита, который не нужно погашать. После использования 99% средств, устанавливается стандартный кредитный лимит. Прочие небольшие призы вроде сертификатов Сильпо.
Учитывая, что общая сумма призового фонда - величина постоянная, кешбэк можно будет обратно вернуть до 20% вместе с кол-вом начисляемых орехов и заодно увеличив число категорий. Выиграют все, азарт клиентов = увеличению обороту по платежным картам.
Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары, Вы можете несколько изменить подход его оприходования, заменив обналичку орехов на ежемесячный розыгрыш дельных призов средней категории. Например: 10 сертификатов Цитрус номиналом 10 000 грн каждый. Пусть лучше выиграют десять человек, чем два по 50 000 грн. 10 кредитных карт RED с 10 000 грн призового кредитного лимита, который не нужно погашать. После использования 99% средств, устанавливается стандартный кредитный лимит. Прочие небольшие призы вроде сертификатов Сильпо.
Учитывая, что общая сумма призового фонда - величина постоянная, кешбэк можно будет обратно вернуть до 20% вместе с кол-вом начисляемых орехов и заодно увеличив число категорий. Выиграют все, азарт клиентов = увеличению обороту по платежным картам.
Доброго дня. Ваша пропозиція прийнята до уваги. Дякуємо за проявлений інтерес до наших продуктів.
kreuz написав:Оце новина: Альфа навіть на проїзд не спромоглася дати кешбек! Тепер хоч пішки ходи, хіба що до Акорду попрямувати?..
Так, з кешбеком все сумно. І якби це була моя єдина картка - ... Але ж вона не єдина
В мене транспорт 2 і 3% по двом карткам, таксі 3%. Малувато, конкуренти дають побільше. А взагалі ухил в культуру - в мене найбільші кешбеки 10% книги альфа, абанк дає 20% кіно, 10% квіти, форвард 10% книги і музика.
Аlександр написав:Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары
Комісію знижують з 1 липня, от тоді і побачимо всю глибину падіння.