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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9506950795089509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:29

  Alfa_Bank написав:
  Amethyst написав:Ну если банка генерит 16-значный код квиташки, а на сервисе ЧекГовЮА она оТсутсвует даже через 10ч после платежа, то шо это значит? Платил по реквизитам в Сенсе :mrgreen:
Моня отображает подобные квиташки через 10..15 мин, но мне на Казначейство нуна было закинуть, и воотт -- сьЮрПрайЗ он Алки :mrgreen:

Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості перевірити. Просимо вас надіслати дані у ПП. Це дозволить нам розібратись у ситуації.

Ми досі не отримали ваші дані. Дуже стурбовані викладеними обставинами, проте не можемо їх перевірити. У разі неотримання від вас віповіді, у нас не залишається іншого варіанту, окрім як закрити звернення, чого б дуже не хотілося.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:07

Re: Альфа-Банк

Та звернення до сих пор в чате обробляється. И чека до цих пір нема )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:08

  Amethyst написав:Та звернення до сих пор в чате обробляється. И чека до цих пір нема )

То може я б допомогла?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:54

Re: Альфа-Банк

Вперше за довгий час нема кишмиш на алішці
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:57

  kreuz написав:Оце новина: Альфа навіть на проїзд не спромоглася дати кешбек! Тепер хоч пішки ходи, хіба що до Акорду попрямувати?..

Так, з кешбеком все сумно.
І якби це була моя єдина картка - ...
Але ж вона не єдина 8)
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:16

Alfa_Bank, Добрый день!

Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары, Вы можете несколько изменить подход его оприходования, заменив обналичку орехов на ежемесячный розыгрыш дельных призов средней категории. Например:
10 сертификатов Цитрус номиналом 10 000 грн каждый. Пусть лучше выиграют десять человек, чем два по 50 000 грн.
10 кредитных карт RED с 10 000 грн призового кредитного лимита, который не нужно погашать. После использования 99% средств, устанавливается стандартный кредитный лимит.
Прочие небольшие призы вроде сертификатов Сильпо.

Учитывая, что общая сумма призового фонда - величина постоянная, кешбэк можно будет обратно вернуть до 20% вместе с кол-вом начисляемых орехов и заодно увеличив число категорий. Выиграют все, азарт клиентов = увеличению обороту по платежным картам.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:59

  Аlександр написав:Alfa_Bank, Добрый день!

Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары, Вы можете несколько изменить подход его оприходования, заменив обналичку орехов на ежемесячный розыгрыш дельных призов средней категории. Например:
10 сертификатов Цитрус номиналом 10 000 грн каждый. Пусть лучше выиграют десять человек, чем два по 50 000 грн.
10 кредитных карт RED с 10 000 грн призового кредитного лимита, который не нужно погашать. После использования 99% средств, устанавливается стандартный кредитный лимит.
Прочие небольшие призы вроде сертификатов Сильпо.

Учитывая, что общая сумма призового фонда - величина постоянная, кешбэк можно будет обратно вернуть до 20% вместе с кол-вом начисляемых орехов и заодно увеличив число категорий. Выиграют все, азарт клиентов = увеличению обороту по платежным картам.

Доброго дня. Ваша пропозиція прийнята до уваги. Дякуємо за проявлений інтерес до наших продуктів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:00

  AleksD написав:
  kreuz написав:Оце новина: Альфа навіть на проїзд не спромоглася дати кешбек! Тепер хоч пішки ходи, хіба що до Акорду попрямувати?..

Так, з кешбеком все сумно.
І якби це була моя єдина картка - ...
Але ж вона не єдина 8)


В мене транспорт 2 і 3% по двом карткам, таксі 3%. Малувато, конкуренти дають побільше. А взагалі ухил в культуру - в мене найбільші кешбеки 10% книги альфа, абанк дає 20% кіно, 10% квіти, форвард 10% книги і музика.

  Аlександр написав:Так как вследствие снижения комиссии интерчейндж, кешбэк летит в тартарары


Комісію знижують з 1 липня, от тоді і побачимо всю глибину падіння.
Ой+
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