Додано: Вів 01 чер, 2021 21:38

Sime написав: Alfa_Bank



Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).

White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?



Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?



PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание. Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.

Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо? Там совсем другой договор как бы. Более того если вас уж все так не устраивает то у банка есть для вас альтернатива - открыть вам текущие счета в тех валютах что у вас в вклады и перепривязать к ним возврат вкладов и выплату %%%. ДелоФФ-то. Да счета не так удобны как карты, снять с них деньги в банкомате невозможно, но при их наличии разрывать неразрывные депо вовсе нет необходимости.Имхо в вашей ситуации это обоюдовыгодный выход из ситуации и для вас и для банка.