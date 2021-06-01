так есть же отдельно 3% ный обычно )
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:37
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09
Изменение пакета
Alfa_Bank
Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?
Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?
PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:17
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:34
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:38
Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо? Там совсем другой договор как бы. Более того если вас уж все так не устраивает то у банка есть для вас альтернатива - открыть вам текущие счета в тех валютах что у вас в вклады и перепривязать к ним возврат вкладов и выплату %%%. ДелоФФ-то. Да счета не так удобны как карты, снять с них деньги в банкомате невозможно, но при их наличии разрывать неразрывные депо вовсе нет необходимости.
Имхо в вашей ситуации это обоюдовыгодный выход из ситуации и для вас и для банка.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12
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