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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9507950895099510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:37

  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?


так есть же отдельно 3% ный обычно )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09

Изменение пакета

Alfa_Bank

Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?

Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?

PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:17

  cohan написав:
  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?


так есть же отдельно 3% ный обычно )

Категории не у всех одинаковые
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:34

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:White меня не устраивает

Просто интересно, а чем именно вам новый пакет не угодил ?
Условия там лучше, чем у ультры, если смс-инфо не пользоваться ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:38

  Sime написав:Alfa_Bank

Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?

Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?

PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо? Там совсем другой договор как бы. Более того если вас уж все так не устраивает то у банка есть для вас альтернатива - открыть вам текущие счета в тех валютах что у вас в вклады и перепривязать к ним возврат вкладов и выплату %%%. ДелоФФ-то. Да счета не так удобны как карты, снять с них деньги в банкомате невозможно, но при их наличии разрывать неразрывные депо вовсе нет необходимости.
Имхо в вашей ситуации это обоюдовыгодный выход из ситуации и для вас и для банка.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12

  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?

также как и самолёт... у АБ своеобразные представления о транспорте... :mrgreen:
Тракторист
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