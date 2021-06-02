так есть же отдельно 3% ный обычно )
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:37
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09
Изменение пакета
Alfa_Bank
Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?
Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?
PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:17
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:34
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:38
Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо? Там совсем другой договор как бы. Более того если вас уж все так не устраивает то у банка есть для вас альтернатива - открыть вам текущие счета в тех валютах что у вас в вклады и перепривязать к ним возврат вкладов и выплату %%%. ДелоФФ-то. Да счета не так удобны как карты, снять с них деньги в банкомате невозможно, но при их наличии разрывать неразрывные депо вовсе нет необходимости.
Имхо в вашей ситуации это обоюдовыгодный выход из ситуации и для вас и для банка.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12
Додано: Сер 02 чер, 2021 06:58
Доброго дня. Картки на старих тарифах банком вже не випускаються і не перевипускаються. Згідно ДБО, перевипуск можливий на картки у новому тарифі. Ви можете обрати будь-який із 3-х запропонованих - Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite». Другим варіантом є відкриття поточних рахунків у валюті депозитів та підписання додаткової угоди на зміну реквізитів для виплати депозиту. Також, ви можете відмовитись від перевипуску, тоді у вас будуть рахунки зі старим тарифом, але не буде активного пластику. Такий рахунок можете поповнювати по реквізитам та знімати кошти у касі банку по заяві.
Додано: Сер 02 чер, 2021 10:02
Sime
Тю, странно, обоснуйте. Я спецом с Ультры перешёл на Вайт, т.к. там больше лимит снятия кэша в железяках. Ну а то что там комиссия больше на 5грн. так то ерунда, у меня выполняется одно из условий для бесплатного обслуживания пакета.
Додано: Сер 02 чер, 2021 16:51
Re: Альфа-Банк
Пожскажите, а какие сервисы в аэропортах доступны сразу плсле выручка карты МС в пакете блек без доп условий? (Количество или сумма трат)
По визе, помню, первый раз все бесплатно.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, в одном из последних обновлений Alfa-Mobile поломали украинский графический интерфейс, вместо украинского текст отображается на русском.
Например, вход по отпечатку пальца. На экране, где надо приложить палец текст полностью на русском вместо украинского (скрины предоставить не могу, ваше приложение не даёт их сделать).
Язык интерфейса на английский меняется успешно. На русский тоже. А вот на язык нашої Неньки — не хочет.
Версия приложения: 3.17.9
Android 8.0, язык системы русский
Телефон LG H930DS
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