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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9507950895099510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:37

  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?


так есть же отдельно 3% ный обычно )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:09

Изменение пакета

Alfa_Bank

Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?

Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?

PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:17

  cohan написав:
  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?


так есть же отдельно 3% ный обычно )

Категории не у всех одинаковые
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:34

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:White меня не устраивает

Просто интересно, а чем именно вам новый пакет не угодил ?
Условия там лучше, чем у ультры, если смс-инфо не пользоваться ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:38

  Sime написав:Alfa_Bank

Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?

Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?

PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо? Там совсем другой договор как бы. Более того если вас уж все так не устраивает то у банка есть для вас альтернатива - открыть вам текущие счета в тех валютах что у вас в вклады и перепривязать к ним возврат вкладов и выплату %%%. ДелоФФ-то. Да счета не так удобны как карты, снять с них деньги в банкомате невозможно, но при их наличии разрывать неразрывные депо вовсе нет необходимости.
Имхо в вашей ситуации это обоюдовыгодный выход из ситуации и для вас и для банка.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:12

  novichok написав:Такси в категорию транспорт не попадает, верно?

также как и самолёт... у АБ своеобразные представления о транспорте... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 06:58

  Sime написав:Alfa_Bank

Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white).
White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?

Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?

PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.

Доброго дня. Картки на старих тарифах банком вже не випускаються і не перевипускаються. Згідно ДБО, перевипуск можливий на картки у новому тарифі. Ви можете обрати будь-який із 3-х запропонованих - Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite». Другим варіантом є відкриття поточних рахунків у валюті депозитів та підписання додаткової угоди на зміну реквізитів для виплати депозиту. Також, ви можете відмовитись від перевипуску, тоді у вас будуть рахунки зі старим тарифом, але не буде активного пластику. Такий рахунок можете поповнювати по реквізитам та знімати кошти у касі банку по заяві.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:02

Sime
Тю, странно, обоснуйте. Я спецом с Ультры перешёл на Вайт, т.к. там больше лимит снятия кэша в железяках. Ну а то что там комиссия больше на 5грн. так то ерунда, у меня выполняется одно из условий для бесплатного обслуживания пакета.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 16:51

Re: Альфа-Банк

Пожскажите, а какие сервисы в аэропортах доступны сразу плсле выручка карты МС в пакете блек без доп условий? (Количество или сумма трат)

По визе, помню, первый раз все бесплатно.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:13

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, в одном из последних обновлений Alfa-Mobile поломали украинский графический интерфейс, вместо украинского текст отображается на русском.

Например, вход по отпечатку пальца. На экране, где надо приложить палец текст полностью на русском вместо украинского (скрины предоставить не могу, ваше приложение не даёт их сделать).
Язык интерфейса на английский меняется успешно. На русский тоже. А вот на язык нашої Неньки — не хочет.

Версия приложения: 3.17.9
Android 8.0, язык системы русский
Телефон LG H930DS
MASolomko
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