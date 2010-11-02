Додано: Чет 03 чер, 2021 11:00

Amethyst написав: Чувствую вы тож будете плакать, када попытаетесь свой депо под 0.1% забрать с текущего Чувствую вы тож будете плакать, када попытаетесь свой депо под 0.1% забрать с текущего

Да ладно, это ж Ваша была идея, а я читать умею. В т.ч. про "скроу" счета (грамотеи, блин). И варианты всегда есть. Например, перед возвратом депо получить карту, снять по ней деньги, а затем выбросить ее. Кроме того, не уверен что у них хватит наглости при возврате депо на текущий, который для этого депо был открыт, при снятии депозитных денег через кассу удержать с них 1%. Этот же 1% не для этого предназначен, а для того, что если вход на текущий безналом без комиссии, то выход налом (обналичка) уже за 1%. Это законно и так у всех (только комиссию могут брать или на входе или на выходе). А такого, чтобы грабить депозитчиков, принесших нал, комиссией за обналичивание, нигде нет. Правда у этих грамотеев все может быть, учитывая что у них скроу счета, хотя у всех других эскроу. Кроме того нигде не написано, что эти текущие счета предназначены для работы с депозитами. Из тарифа видно, что они просто для кратковременного хранения денег.