Amethyst написав:Чувствую вы тож будете плакать, када попытаетесь свой депо под 0.1% забрать с текущего
Да ладно, это ж Ваша была идея, а я читать умею. В т.ч. про "скроу" счета (грамотеи, блин). И варианты всегда есть. Например, перед возвратом депо получить карту, снять по ней деньги, а затем выбросить ее. Кроме того, не уверен что у них хватит наглости при возврате депо на текущий, который для этого депо был открыт, при снятии депозитных денег через кассу удержать с них 1%. Этот же 1% не для этого предназначен, а для того, что если вход на текущий безналом без комиссии, то выход налом (обналичка) уже за 1%. Это законно и так у всех (только комиссию могут брать или на входе или на выходе). А такого, чтобы грабить депозитчиков, принесших нал, комиссией за обналичивание, нигде нет. Правда у этих грамотеев все может быть, учитывая что у них скроу счета, хотя у всех других эскроу. Кроме того нигде не написано, что эти текущие счета предназначены для работы с депозитами. Из тарифа видно, что они просто для кратковременного хранения денег.
Flamingo написав:Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо?
Нормальная логика. Банк меняет условия обслуживания и фактически ДКБО, которым он везде прикрывается. Не топите топикстартера, дайте банку ответить. Если что, думаю, НБУ будет на стороне клиента. ЗЫ. Я по этой же причине просто отказался от карт банка.
Так представитель уже ответила еще вчера. Даже чуть более развернуто но смысл тот же что у меня. Ну а ваша манера работы с банками тоже не есть двлеко эталон, большинство клиентов выбирает ехать, но есть и такие кому важно именно шашечки. Поэтому тут каждому свое. Кого не устраивает - рвет отношения. Делофф то