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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9510951195129513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:00

  Amethyst написав:Чувствую вы тож будете плакать, када попытаетесь свой депо под 0.1% забрать с текущего :lol:

Да ладно, это ж Ваша была идея, а я читать умею. В т.ч. про "скроу" счета (грамотеи, блин). И варианты всегда есть. Например, перед возвратом депо получить карту, снять по ней деньги, а затем выбросить ее. Кроме того, не уверен что у них хватит наглости при возврате депо на текущий, который для этого депо был открыт, при снятии депозитных денег через кассу удержать с них 1%. Этот же 1% не для этого предназначен, а для того, что если вход на текущий безналом без комиссии, то выход налом (обналичка) уже за 1%. Это законно и так у всех (только комиссию могут брать или на входе или на выходе). А такого, чтобы грабить депозитчиков, принесших нал, комиссией за обналичивание, нигде нет. Правда у этих грамотеев все может быть, учитывая что у них скроу счета, хотя у всех других эскроу. Кроме того нигде не написано, что эти текущие счета предназначены для работы с депозитами. Из тарифа видно, что они просто для кратковременного хранения денег.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:27

  newbie написав:
  Flamingo написав:Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо?

Нормальная логика. Банк меняет условия обслуживания и фактически ДКБО, которым он везде прикрывается. Не топите топикстартера, дайте банку ответить. Если что, думаю, НБУ будет на стороне клиента.
ЗЫ. Я по этой же причине просто отказался от карт банка.

Так представитель уже ответила еще вчера. Даже чуть более развернуто но смысл тот же что у меня. Ну а ваша манера работы с банками тоже не есть двлеко эталон, большинство клиентов выбирает ехать, но есть и такие кому важно именно шашечки. Поэтому тут каждому свое. Кого не устраивает - рвет отношения. Делофф то
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:57

  Flamingo написав:Кого не устраивает - рвет отношения. Делофф то

Я не рву, т.к. у меня нет выбора и мне не хватает банков для размещения депо. Может, когда увеличат лимит, и сокращу количество банков. Т.о. кто ездит, это еще вопрос.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 23:50

Re: Альфа-Банк

да сдерут 1% и глазом не моргнут если решите снять с текущего упавший туда депо.
mephala
 
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