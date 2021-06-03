Amethyst написав:Чувствую вы тож будете плакать, када попытаетесь свой депо под 0.1% забрать с текущего
Да ладно, это ж Ваша была идея, а я читать умею. В т.ч. про "скроу" счета (грамотеи, блин). И варианты всегда есть. Например, перед возвратом депо получить карту, снять по ней деньги, а затем выбросить ее. Кроме того, не уверен что у них хватит наглости при возврате депо на текущий, который для этого депо был открыт, при снятии депозитных денег через кассу удержать с них 1%. Этот же 1% не для этого предназначен, а для того, что если вход на текущий безналом без комиссии, то выход налом (обналичка) уже за 1%. Это законно и так у всех (только комиссию могут брать или на входе или на выходе). А такого, чтобы грабить депозитчиков, принесших нал, комиссией за обналичивание, нигде нет. Правда у этих грамотеев все может быть, учитывая что у них скроу счета, хотя у всех других эскроу. Кроме того нигде не написано, что эти текущие счета предназначены для работы с депозитами. Из тарифа видно, что они просто для кратковременного хранения денег.
Flamingo написав:Странная логика. Банк не выпускает больше карты в определенном тарифе, новый тариф вас не устраивает, но при чем тут неразрывные депо?
Нормальная логика. Банк меняет условия обслуживания и фактически ДКБО, которым он везде прикрывается. Не топите топикстартера, дайте банку ответить. Если что, думаю, НБУ будет на стороне клиента. ЗЫ. Я по этой же причине просто отказался от карт банка.
Так представитель уже ответила еще вчера. Даже чуть более развернуто но смысл тот же что у меня. Ну а ваша манера работы с банками тоже не есть двлеко эталон, большинство клиентов выбирает ехать, но есть и такие кому важно именно шашечки. Поэтому тут каждому свое. Кого не устраивает - рвет отношения. Делофф то
Заканчивается срок действия карты (пакет Ультра). Звонил в банк по поводу продления, а оказывается нельзя, предлагают переход в другой пакет (white). White меня не устраивает, как быть в этой ситуации?
Меня устраивает закрытие счетов, возврат депозитов но по инициативе банка (раз банк не может продлить текущий пакет), т.к. досрочно расторгнуть депозиты я не могу. Как это оформить?
PS. Аналогичный подход практиковал ПрокредитБанк, при изменении условий обслуживания предложили, в случае если новые условия не устраивают, повозвращать все депозиты и начисленные проценты, так что такой вариант со стороны банка вполне возможен, было бы желание.
Доброго дня. Картки на старих тарифах банком вже не випускаються і не перевипускаються. Згідно ДБО, перевипуск можливий на картки у новому тарифі. Ви можете обрати будь-який із 3-х запропонованих - Тарифи по пакетам банківських послуг «White», «Black», «Graphite». Другим варіантом є відкриття поточних рахунків у валюті депозитів та підписання додаткової угоди на зміну реквізитів для виплати депозиту. Також, ви можете відмовитись від перевипуску, тоді у вас будуть рахунки зі старим тарифом, але не буде активного пластику. Такий рахунок можете поповнювати по реквізитам та знімати кошти у касі банку по заяві.
В случае отказа от перевыпуска и оставления старых счетов, на эти счета возращаются депозиты. При их снятии в кассе банка будет комиссия или как и ранее (т.е. на сейчас, по условиям в пакете Ультра, два раза в месяц снятие в кассе без комиссии)? В втором случае (открытие текущих счетов в валюте депозита, переоформление возврата на них), при снятии денег поступивших после окончания депозита, будет ли комиссия?
Sime написав:В случае отказа от перевыпуска и оставления старых счетов, на эти счета возращаются депозиты. При их снятии в кассе банка будет комиссия или как и ранее (т.е. на сейчас, по условиям в пакете Ультра, два раза в месяц снятие в кассе без комиссии)? В втором случае (открытие текущих счетов в валюте депозита, переоформление возврата на них), при снятии денег поступивших после окончания депозита, будет ли комиссия? Спасибо,
Доброго дня. Зняття з карткового рахунку по тарифам картки, як і раніше, 2 рази в місяць без комісії. Зняття відбувається по заяві через менеджера, оскільки не буде активного пластику. По тарифам поточного рахунку, зняття коштів - 1% від суми.
lov2108 написав:Sime Тю, странно, обоснуйте. Я спецом с Ультры перешёл на Вайт, т.к. там больше лимит снятия кэша в железяках. Ну а то что там комиссия больше на 5грн. так то ерунда, у меня выполняется одно из условий для бесплатного обслуживания пакета.
В самом пакете мне не нравится условие по размеру вкладов при котором нет платы за обслуживание - 50кгрн против 20 в ультре. Ультра у меня уже лет 6ть, все условия понятны, все устранивает в т.ч. и лимиты на снятие в банкоматах. Тем более, эти лимити можно сказать актуальны только для Альфа-банкоматов, в любом другом 500-1000грн можно снять максимум, т.е. пользы от возможности снять большую сумму - не много. А если надо вывести налом - или через кассу или межбанковский перевод в другой банк, где лимиты на снятие гораздно больше.
Также общий подход банка не нравится: про изменение пакета узнаешь только когда начинаешь интересоваться перевыпуском карты. Сообщите за месяц, что условия меняются, а т.к. условия меняются по инициативе банка предложите вариант как несогласный с новыми условиями клиент может покинуть банк с наименьшими потерями (в моем случае, минимум, инетересует возврат депозитов без дополнительных % за снятие, а еще лучше дострочно что также может быть банку где-то и выгодно т.к. текущие ставки отличаются в худшую сторону от действующих на момент заключения депозитов).
Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняття з карткового рахунку по тарифам картки, як і раніше, 2 рази в місяць без комісії. Зняття відбувається по заяві через менеджера, оскільки не буде активного пластику. По тарифам поточного рахунку, зняття коштів - 1% від суми.
Спасибо.
Если не возражаете. еще один вопрос, по моему пакету Ультра с еще действующими картами. Сейчас у меня две карты, гривневая и валютная (USD). Лет 5ть наверно.
В мобильном приложении есть такое предложение: Валютная карта Бесплатная валютная карта прямо сейчас.
(это в разделе Предложения, там же предлагают карту red-cash, red, travel.
При нажатии на него предлагает карту в EUR. Это действительно актуальное предложение? Я сейчас могу заказать новую карту в EUR бесплатно?