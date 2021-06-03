Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:10

mephala написав: да сдерут 1% и глазом не моргнут если решите снять с текущего упавший туда депо. да сдерут 1% и глазом не моргнут если решите снять с текущего упавший туда депо.

Ну начнем с того, что я его не открывал и для открытия и возврата депо использовать не собирался. Пусть это делают те умники, которые это рекомендуют. У меня с депо используется другой текущий, который тут все почему-то называют карточным, хотя таких счетов (бывших 2625) сейчас нет. Этот другой текущий открывался с пакетом и к нему выдавалась карта, но сейчас ее нет, т.к. закончилась, а от новой я отказался. Т.о. в отличие от первого он пакетный (и по нему другие условия), но сейчас он уже, как и первый, бескарточный.Альфа так намудрила с текущими, потому что, видимо, с ними не разобралась. В свое время, Форвард мудрил еще больше. У него было аж 3 вида текущих (причем официально, с разными названиями и тарифными условиями). Текущий для депозитов, текущий сберегательный и просто текущий. Первые 2 были бесплатными, сберегательный был с очень неплохими процентами (побольше чем у некоторых свободные депозиты), а просто текущий (для тех, кто с улицы) был самый голимый, с драконовскими условиями и платный (его брали видимо только лохи). Но в общем, было понятно, что эти счета были для разных категорий клиентов. Некоторые банки обходятся одним текущим (карточным или бескарточным, неважно). А Альфа похоже сама не знает, что она хочет достичь своими текущими. И зачем предлагает депозитчикам явно невыгодные им простые (бескарточные) текущие. По другому можно еще сказать, что она их делит на пакетный и беспакетный (или карточный или бескарточный). Но зачем, непонятно. В общем, все не как у людей