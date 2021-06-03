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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9511951295139514

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:31

  Alfa_Bank написав:
  Sime написав:Це пропозиція відкрити картку Fast Card (якщо натиснете на пропозицію, після вибору валюти вгорі буде її назва). Якщо так - то все вірно, цю картку можете оформити безкоштовно, вона не входить у Пакет Послуг. Тарифи тут.


Ясно, спасибо.
Sime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:32

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:В самом пакете мне не нравится условие по размеру вкладов при котором нет платы за обслуживание - 50кгрн против 20 в ультре.

в ультре размер вклада для бесплатности 70к, а не 20 :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:39

Re: Альфа-Банк

  Sime написав:Также общий подход банка не нравится: про изменение пакета узнаешь только когда начинаешь интересоваться перевыпуском карты.

Про новые пакеты писали и тут, и на сайте, и в моб. приложении. Просто до момента перевыпуска ваших карт, вас это не интересовало ...
Kalgan
 
Повідомлень: 697
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:10

  mephala написав:да сдерут 1% и глазом не моргнут если решите снять с текущего упавший туда депо.

Ну начнем с того, что я его не открывал и для открытия и возврата депо использовать не собирался. Пусть это делают те умники, которые это рекомендуют. У меня с депо используется другой текущий, который тут все почему-то называют карточным, хотя таких счетов (бывших 2625) сейчас нет. Этот другой текущий открывался с пакетом и к нему выдавалась карта, но сейчас ее нет, т.к. закончилась, а от новой я отказался. Т.о. в отличие от первого он пакетный (и по нему другие условия), но сейчас он уже, как и первый, бескарточный.
Альфа так намудрила с текущими, потому что, видимо, с ними не разобралась. В свое время, Форвард мудрил еще больше. У него было аж 3 вида текущих (причем официально, с разными названиями и тарифными условиями). Текущий для депозитов, текущий сберегательный и просто текущий. Первые 2 были бесплатными, сберегательный был с очень неплохими процентами (побольше чем у некоторых свободные депозиты), а просто текущий (для тех, кто с улицы) был самый голимый, с драконовскими условиями и платный (его брали видимо только лохи). Но в общем, было понятно, что эти счета были для разных категорий клиентов. Некоторые банки обходятся одним текущим (карточным или бескарточным, неважно). А Альфа похоже сама не знает, что она хочет достичь своими текущими. И зачем предлагает депозитчикам явно невыгодные им простые (бескарточные) текущие. По другому можно еще сказать, что она их делит на пакетный и беспакетный (или карточный или бескарточный). Но зачем, непонятно. В общем, все не как у людей :).
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:19

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:У меня с депо используется другой текущий, который тут все почему-то называют карточным, хотя таких счетов (бывших 2625) сейчас нет

Названия текущий и текущий карточный (который по старинке -- карточный) используется, для удобства. У них же разные тарифы. А у Фарсика до сих пор есть оте 3 текущих (один из них -- аналог сбера у Алки), я юзаю, удобно.
А ваш карточный, который уже без карты, обслуживается теперь только через отд-е, но полюбэ просит абонку на СМС-инфо если вы ее не от-(пере)ключили.
Ну а мне у Алки нравятся именно Пакетные и СЭП, наличку я почти и не юзаю, инвалюту вынес :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:45

  Amethyst написав:Названия текущий и текущий карточный (который по старинке -- карточный) используется, для удобства.

Какого удобства? У меня карточный, но без карты. По документам никаких карточных нет, т.к. карта выпускается к счету, а не счет открывается к карте.
Лучше б уже называли пакетный - непакетный. Хотя зачем все это, если при гибко прописанных тарифах можно вполне обходиться одним текущим.
Это как приватовские карты, для выплат универсальные, еще какие-то, хотя другие банки (да и вообще в мире) вполне обходятся одной картой.
ЗЫ. В фарсике уже вроде только 2 текущих. Сберегательный когда-то вкусным был, до 15% годовых. Эх были времена :)
newbie
 
Повідомлень: 6414
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