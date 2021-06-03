Sime написав:Це пропозиція відкрити картку Fast Card (якщо натиснете на пропозицію, після вибору валюти вгорі буде її назва). Якщо так - то все вірно, цю картку можете оформити безкоштовно, вона не входить у Пакет Послуг. Тарифи тут.
mephala написав:да сдерут 1% и глазом не моргнут если решите снять с текущего упавший туда депо.
Ну начнем с того, что я его не открывал и для открытия и возврата депо использовать не собирался. Пусть это делают те умники, которые это рекомендуют. У меня с депо используется другой текущий, который тут все почему-то называют карточным, хотя таких счетов (бывших 2625) сейчас нет. Этот другой текущий открывался с пакетом и к нему выдавалась карта, но сейчас ее нет, т.к. закончилась, а от новой я отказался. Т.о. в отличие от первого он пакетный (и по нему другие условия), но сейчас он уже, как и первый, бескарточный. Альфа так намудрила с текущими, потому что, видимо, с ними не разобралась. В свое время, Форвард мудрил еще больше. У него было аж 3 вида текущих (причем официально, с разными названиями и тарифными условиями). Текущий для депозитов, текущий сберегательный и просто текущий. Первые 2 были бесплатными, сберегательный был с очень неплохими процентами (побольше чем у некоторых свободные депозиты), а просто текущий (для тех, кто с улицы) был самый голимый, с драконовскими условиями и платный (его брали видимо только лохи). Но в общем, было понятно, что эти счета были для разных категорий клиентов. Некоторые банки обходятся одним текущим (карточным или бескарточным, неважно). А Альфа похоже сама не знает, что она хочет достичь своими текущими. И зачем предлагает депозитчикам явно невыгодные им простые (бескарточные) текущие. По другому можно еще сказать, что она их делит на пакетный и беспакетный (или карточный или бескарточный). Но зачем, непонятно. В общем, все не как у людей .
newbie написав:У меня с депо используется другой текущий, который тут все почему-то называют карточным, хотя таких счетов (бывших 2625) сейчас нет
Названия текущий и текущий карточный (который по старинке -- карточный) используется, для удобства. У них же разные тарифы. А у Фарсика до сих пор есть оте 3 текущих (один из них -- аналог сбера у Алки), я юзаю, удобно. А ваш карточный, который уже без карты, обслуживается теперь только через отд-е, но полюбэ просит абонку на СМС-инфо если вы ее не от-(пере)ключили. Ну а мне у Алки нравятся именно Пакетные и СЭП, наличку я почти и не юзаю, инвалюту вынес
Amethyst написав:Названия текущий и текущий карточный (который по старинке -- карточный) используется, для удобства.
Какого удобства? У меня карточный, но без карты. По документам никаких карточных нет, т.к. карта выпускается к счету, а не счет открывается к карте. Лучше б уже называли пакетный - непакетный. Хотя зачем все это, если при гибко прописанных тарифах можно вполне обходиться одним текущим. Это как приватовские карты, для выплат универсальные, еще какие-то, хотя другие банки (да и вообще в мире) вполне обходятся одной картой. ЗЫ. В фарсике уже вроде только 2 текущих. Сберегательный когда-то вкусным был, до 15% годовых. Эх были времена