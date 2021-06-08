Andi_30 написав:Alfa_Bank Добрый день. Без Вашего вмешательства, с поддержкой невозможно решить никакой вопрос. Вчера отправил два платежа СЕП с другого банка. Когда через 6 часов деньги не зашли, обратился в службу поддержки. Сотрудники не знают что такое не выясненные суммы??? Ничем помочь не захотели или не смогли? Сегодня сам нашел ошибку, одна цифра в моем ИНН. Отправил платежки, сказали не зачислят. Почему, отправитель и получатель я, это видно в платежке? Срок возврата не называют. Они не могут их найти даже по платежкам! Вмешайтесь, пожалуйста.
вернутся через три дня 100 пудов
Даже Приват с их непутевой поддержкой, умеет при обращении найти сумму и зачислить или вернуть вручную в день обращения.
Andi_30 написав:Alfa_Bank Добрый день. Без Вашего вмешательства, с поддержкой невозможно решить никакой вопрос. Вчера отправил два платежа СЕП с другого банка. Когда через 6 часов деньги не зашли, обратился в службу поддержки. Сотрудники не знают что такое не выясненные суммы??? Ничем помочь не захотели или не смогли? Сегодня сам нашел ошибку, одна цифра в моем ИНН. Отправил платежки, сказали не зачислят. Почему, отправитель и получатель я, это видно в платежке? Срок возврата не называют. Они не могут их найти даже по платежкам! Вмешайтесь, пожалуйста.
Доброго дня. Вкажіть у ПП суми платежів та квитанції, якщо є можливість.
_PORT_UA написав:Alfa_Bank , а для вашої колеги з чату додатку акція чомусь закінчилася 30.04. Підкажіть як зрозуміти, що я виконав правильно всі умови? Якщо я до 14го не отримаю бонусів, тоді тільки зможу уточнити?
Напишіть мені в ПП, з якого рахунку робили оплату, дату і суму оплати, перевіримо. З колегою обговоримо ситуацію, перепрошуємо.
_PORT_UA написав:Alfa_Bank , а для вашої колеги з чату додатку акція чомусь закінчилася 30.04. Підкажіть як зрозуміти, що я виконав правильно всі умови? Якщо я до 14го не отримаю бонусів, тоді тільки зможу уточнити?
Напишіть мені в ПП, з якого рахунку робили оплату, дату і суму оплати, перевіримо. З колегою обговоримо ситуацію, перепрошуємо.
Дані знайшла, написала в ПП.
Бонусы ЭКО и VODAFONE при оплате токеном начисляются?