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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9517951895199520

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:45

:D
  clash написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Без Вашего вмешательства, с поддержкой невозможно решить никакой вопрос.
Вчера отправил два платежа СЕП с другого банка. Когда через 6 часов деньги не зашли, обратился в службу поддержки. Сотрудники не знают что такое не выясненные суммы??? Ничем помочь не захотели или не смогли?
Сегодня сам нашел ошибку, одна цифра в моем ИНН.
Отправил платежки, сказали не зачислят. Почему, отправитель и получатель я, это видно в платежке?
Срок возврата не называют. Они не могут их найти даже по платежкам!
Вмешайтесь, пожалуйста.

вернутся через три дня 100 пудов :D


Даже Приват с их непутевой поддержкой, умеет при обращении найти сумму и зачислить или вернуть вручную в день обращения. :D
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:24

  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Без Вашего вмешательства, с поддержкой невозможно решить никакой вопрос.
Вчера отправил два платежа СЕП с другого банка. Когда через 6 часов деньги не зашли, обратился в службу поддержки. Сотрудники не знают что такое не выясненные суммы??? Ничем помочь не захотели или не смогли?
Сегодня сам нашел ошибку, одна цифра в моем ИНН.
Отправил платежки, сказали не зачислят. Почему, отправитель и получатель я, это видно в платежке?
Срок возврата не называют. Они не могут их найти даже по платежкам!
Вмешайтесь, пожалуйста.

Доброго дня. Вкажіть у ПП суми платежів та квитанції, якщо є можливість.

Інформацію знайшала уточнюю. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:34

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , а для вашої колеги з чату додатку акція чомусь закінчилася 30.04.
Підкажіть як зрозуміти, що я виконав правильно всі умови? Якщо я до 14го не отримаю бонусів, тоді тільки зможу уточнити?

Напишіть мені в ПП, з якого рахунку робили оплату, дату і суму оплати, перевіримо. З колегою обговоримо ситуацію, перепрошуємо.

Дані знайшла, написала в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:20

Re: Альфа-Банк

Вчера с кредитки всеМОЖУ (mastercard) на Максимум (mastercard) отправил деньгу через P2P. Алла сразу и провела, обратил внимание по сумме задолженности на текущую дату + смотрел в выписке через МАБ.

Хз, кто постарался, но удивился. :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Вчера с кредитки всеМОЖУ (mastercard) на Максимум (mastercard) отправил деньгу через P2P

В какое время был перевод ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:12

Re: Альфа-Банк

mustbe, в 16:26.

За пару минут до этого вывел кешью деньгами на эту карту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:14

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , а для вашої колеги з чату додатку акція чомусь закінчилася 30.04.
Підкажіть як зрозуміти, що я виконав правильно всі умови? Якщо я до 14го не отримаю бонусів, тоді тільки зможу уточнити?

Напишіть мені в ПП, з якого рахунку робили оплату, дату і суму оплати, перевіримо. З колегою обговоримо ситуацію, перепрошуємо.

Дані знайшла, написала в ПП.


Бонусы ЭКО и VODAFONE при оплате токеном начисляются?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 13:15

  Kevin написав:Бонусы ЭКО и VODAFONE при оплате токеном начисляются?

Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:45

Re: Альфа-Банк

Колишній Максимум зараз називається Ред?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:09

  V2 написав:Колишній Максимум зараз називається Ред?

нет, живут параллельно у кого есть
cohan
 
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