|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 чер, 2021 04:51
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 583 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, Intento
, Spring
і 12 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48367
|6171494
|
|
|8063
|1807846
|
|
|19083
|2803018
|
Вів 08 чер, 2021 19:31
Amid