Я в прошлом году оформлял карту RED, страховки пришлось подписывать обязательно. После получении карты от страховки отказался. При перевыпуске понятно, то же пришлось повторить. Здесь же ничего не поменялось? Или уже при оформлении можно отказаться от страховки?
Виртуальная карта RED, которая оформляется в приложении Sense, тоже идёт со страховкой по умолчанию?
Доброго дня. По замовчуванню, разом з кредитною карткою йдуть два види страхування - страхування від нещасного випадку та фінансових ризиків. Від ФР не можна відмовитись, але можна відключити після оформлення. НС можна відключити при оформленні заявки (але треба уточнювати безпосередньо у спеціаліста, адже все залежить від стадії заповнення даних).
Sergion написав:И еще вдогонку: Виртуальная карта RED имеет такие же лимиты на все операции как и карта RED с пластиком? Товарищу сказали что уменьшенные.
Доброго дня. Які ліміти маєте на увазі, уточніть, будь ласка? Якщо кредитний ліміт - то він залежить від особистих даних клієнта. Якщо добові ліміти на кількість та суму операцій, вони стандартні та їх можна змінювати в додатку.