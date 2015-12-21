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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9519952095219522

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:04

  MASolomko написав:Alfa_Bank, внесите ясность.

Я в прошлом году оформлял карту RED, страховки пришлось подписывать обязательно. После получении карты от страховки отказался. При перевыпуске понятно, то же пришлось повторить.
Здесь же ничего не поменялось? Или уже при оформлении можно отказаться от страховки?

Виртуальная карта RED, которая оформляется в приложении Sense, тоже идёт со страховкой по умолчанию?

Доброго дня. По замовчуванню, разом з кредитною карткою йдуть два види страхування - страхування від нещасного випадку та фінансових ризиків. Від ФР не можна відмовитись, але можна відключити після оформлення. НС можна відключити при оформленні заявки (але треба уточнювати безпосередньо у спеціаліста, адже все залежить від стадії заповнення даних).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:05

  Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Хотелось бы это не проверять чатами или звонками, а просто увидеть текстом, в вебе или сенсе.
А в идеале - чтоб рядом была кнопка Вкл/Выкл
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:08

  Sergion написав:И еще вдогонку: Виртуальная карта RED имеет такие же лимиты на все операции как и карта RED с пластиком? Товарищу сказали что уменьшенные.

Доброго дня. Які ліміти маєте на увазі, уточніть, будь ласка? Якщо кредитний ліміт - то він залежить від особистих даних клієнта. Якщо добові ліміти на кількість та суму операцій, вони стандартні та їх можна змінювати в додатку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:09

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Хотелось бы это не проверять чатами или звонками, а просто увидеть текстом, в вебе или сенсе.
А в идеале - чтоб рядом была кнопка Вкл/Выкл

Передам ваше побажання на розгляд.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:10

  mustbe написав:А в идеале - чтоб рядом была кнопка Вкл/Выкл

достаточно одной ВЫКЛ :wink:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 00:42

  Ромасик написав:
  mustbe написав:А в идеале - чтоб рядом была кнопка Вкл/Выкл

достаточно одной ВЫКЛ :wink:

...і бажано, щоб кнопка "ВИКЛ" на екрані була першою і найбільшою
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Я один такой криворукий, которому не приходят пуш-уведомления в сенсе 1.3.3 ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:46

  Игорь написав:Добрый день. Я один такой криворукий, которому не приходят пуш-уведомления в сенсе 1.3.3 ?


Доброго дня. Підтвердили отримання пуш саме через Сенс? На даному пристрої? (Перейдіть у "Мій профіль" та перевірте чи активний перемикач біля графи "PUSH-повідомлення"). Якщо все є, спробуйте перейти на смс через меню картки, перезайти в додаток та знову перейти на пуш. Якщо не приходитимуть повідомлення, напишіть ваші дані в ПП, будь ласка.
Alfa_Bank
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