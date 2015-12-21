Я в прошлом году оформлял карту RED, страховки пришлось подписывать обязательно. После получении карты от страховки отказался. При перевыпуске понятно, то же пришлось повторить. Здесь же ничего не поменялось? Или уже при оформлении можно отказаться от страховки?
Виртуальная карта RED, которая оформляется в приложении Sense, тоже идёт со страховкой по умолчанию?
Доброго дня. По замовчуванню, разом з кредитною карткою йдуть два види страхування - страхування від нещасного випадку та фінансових ризиків. Від ФР не можна відмовитись, але можна відключити після оформлення. НС можна відключити при оформленні заявки (але треба уточнювати безпосередньо у спеціаліста, адже все залежить від стадії заповнення даних).
Sergion написав:И еще вдогонку: Виртуальная карта RED имеет такие же лимиты на все операции как и карта RED с пластиком? Товарищу сказали что уменьшенные.
Доброго дня. Які ліміти маєте на увазі, уточніть, будь ласка? Якщо кредитний ліміт - то він залежить від особистих даних клієнта. Якщо добові ліміти на кількість та суму операцій, вони стандартні та їх можна змінювати в додатку.
Игорь написав:Добрый день. Я один такой криворукий, которому не приходят пуш-уведомления в сенсе 1.3.3 ?
Доброго дня. Підтвердили отримання пуш саме через Сенс? На даному пристрої? (Перейдіть у "Мій профіль" та перевірте чи активний перемикач біля графи "PUSH-повідомлення"). Якщо все є, спробуйте перейти на смс через меню картки, перезайти в додаток та знову перейти на пуш. Якщо не приходитимуть повідомлення, напишіть ваші дані в ПП, будь ласка.
AleksD написав:...і бажано, щоб кнопка "ВИКЛ" на екрані була першою і найбільшою
Размечтались. Можете не сомневаться, что при ее нажатии будет осуществляться ВКЛ, независимо от того, что на ней написано, как сделано с альфа-чеком. А тем, кто не будет нажимать, включение будет осуществляться автоматически (принудительно), даже если этого не будет в ДКБО.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 10 чер, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.
Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано? Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?