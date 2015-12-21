Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.
Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано? Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?
Доброго дня. Запит клієнта співробітник чату чи гарячої лінії фіксує у програмах банку, він залишається в історії звернень. Можна запросити номер звернення у співробітника. Є варіант написати письмове звернення, на яке надамо письмову відповідь (можна навіть у чаті чи КЦ попросити письмову відповідь на зафіксоване ними звернення). В дописі йшлося про страхування по кредитним карткам, тарифікація послуг прописана у договорі страхування.
Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.
Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано? Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?