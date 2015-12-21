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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9520952195229523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:22

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано?
Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?

Доброго дня. Запит клієнта співробітник чату чи гарячої лінії фіксує у програмах банку, він залишається в історії звернень. Можна запросити номер звернення у співробітника. Є варіант написати письмове звернення, на яке надамо письмову відповідь (можна навіть у чаті чи КЦ попросити письмову відповідь на зафіксоване ними звернення). В дописі йшлося про страхування по кредитним карткам, тарифікація послуг прописана у договорі страхування.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:34

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано?
Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?


раз в месяц можно проверить ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:38

Alfa_Bank, заплатил за мусор 16мая, 100+ грн.
Когда ждать 50 орехов?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:49

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, заплатил за мусор 16мая, 100+ грн.
Когда ждать 50 орехов?

Доброго дня. До 14.06.21.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:49

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, заплатил за мусор 16мая, 100+ грн.
Когда ждать 50 орехов?


транспортные услуги (с) :mrgreen: :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:52

Напомните, как в МАБе создать совершенно новый шаблон.
Там что-то подтверждать надо?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:01

  lubopytnaya написав:Напомните, как в МАБе создать совершенно новый шаблон.
Там что-то подтверждать надо?

Доброго дня. Створити/відредагувати шаблон в інтернет-банку My Alfa-Bank
Alfa_Bank
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