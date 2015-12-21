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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9522952395249525>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:48

  demichh написав:500 тыс в мес. нужно проганять

Кому 500, а кому и 50 )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:11

  MASolomko написав:Vorlon, коллеги на красном указали, что в акции "беруть участь тільки дебетові картки та поповнення тільки в гривні від 100 грн".

Alfa_Bank, вот почему по ссылке выше (и ещё здесь: alfabank.ua/about/press) нет даже ссылки на полные условия правил по акции "Сенсаційний бонус"? Вы, как всегда, в своём стиле :( Уже думал кредитку погашать... Благо хоть на другом форуме детали написали.

АХция "Сенсаценный бонус" с подробным описанеим есть в списке акций и в Сенсе и в Мобайле. Причем в условиях аХции упоминается (иногда!) и возмоЖность переводов в Мобайле. Похоже, шо банка подумывала и Мобайл, но чото не додумала.

Alfa_Bank, прошу уточнить возможность СенсаЦенныХ переводов и в Мобайле.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:17

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:АХция "Сенсаценный бонус" с подробным описанеим есть в списке акций и в Сенсе и в Мобайле.
Это в разделе орешков?
Если да, то просто у меня нет пакетных карт, видимо из-за этого я акцию не вижу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:17

  Amethyst написав:Alfa_Bank, прошу уточнить возможность СенсаЦенныХ переводов и в Мобайле.

А также в мабе )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:21

  mustbe написав:
  demichh написав:500 тыс в мес. нужно проганять

Кому 500, а кому и 50 )

Ну это только тому, кто в процентах считает, а не в промилле :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:23

  MASolomko написав:
  Amethyst написав:АХция "Сенсаценный бонус" с подробным описанеим есть в списке акций и в Сенсе и в Мобайле.
Это в разделе орешков?
Если да, то просто у меня нет пакетных карт, видимо из-за этого я акцию не вижу.

ну да, в разделе по аXциям с Кеш'Ю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:35

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, прошу уточнить возможность СенсаЦенныХ переводов и в Мобайле.

А также в мабе )

І через МАБ можна поганяти 50000 за 500 кишмиша?
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:01

Re: Альфа-Банк

Я щас глупость спрошу, но интересно. В сенсе планируют тормоза с отображением остатков убирать или оно так и будет тупить и показывать старый остаток после любой операции, пока его несколько раз не пнуть? В предыдущем приложении обновляется сразу.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:05

  mustbe написав:
  demichh написав:500 тыс в мес. нужно проганять

Кому 500, а кому и 50 )


очень удобно с кредитки ПУМБ, может и на сентябрь продлят, одного цвета банки все-таки

а так - https://mustbe.ml/tables/p2p_sep внезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:10

  cohan написав:
  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано?
Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?


раз в месяц можно проверить ))

Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично :)
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