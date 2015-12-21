Додано: Чет 10 чер, 2021 20:10

cohan написав: newbie написав: Alfa_Bank написав: Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення. Перевірити можна на гарячій лінії чи в чаті, там же і подати запит на відключення.

Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано?

Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов? Опять полный произвол? Как это документально фиксируется и как можно верить горячке и чату? Общение по этим каналам имеет силу договора? Банк предоставляет клиентам документальные подтвеждения этого общения? Где это прописано?Прям как на базаре или на улице, встретились поговорили, потом никто ничего не докажет. Страховки тоже в минус списываете, причем без никаких подтверждающих документов?



раз в месяц можно проверить )) раз в месяц можно проверить ))

Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично