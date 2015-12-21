cohan написав:а так -
https://mustbe.ml/tables/p2p_sepвнезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (
Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:11
Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:29
а, сорри, мания величия
Альфа отпала, Тас не пользуюсь не дали кредитку, Онлайновыми не пользуюсь, итого Туду и Форвард,
но уже нашел Кредо и Прокредит - в ветку про таблицы дополнил
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