newbie написав:

cohan написав:

раз в месяц можно проверить )) раз в месяц можно проверить ))

Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично