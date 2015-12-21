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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9522952395249525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:11

  cohan написав:а так - https://mustbe.ml/tables/p2p_sep внезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (

Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:29

  mustbe написав:
  cohan написав:а так - https://mustbe.ml/tables/p2p_sep внезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (

Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )


а, сорри, мания величия :mrgreen:
Альфа отпала, Тас не пользуюсь не дали кредитку, Онлайновыми не пользуюсь, итого Туду и Форвард,
но уже нашел Кредо и Прокредит - в ветку про таблицы дополнил
ну и ПУМБ конечно :mrgreen: ВсеМожу онли
Востаннє редагувалось cohan в Чет 10 чер, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:31

  newbie написав:
  cohan написав:
раз в месяц можно проверить ))

Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично :)


ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:21

  cohan написав:ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )

А, ну если так. Я на картах не зарабатываю и в них уже лет 30 не играл :)
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