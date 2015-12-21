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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 чер, 2021 20:11
Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
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mustbe
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:29
mustbe написав:
Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
а, сорри, мания величия
Альфа отпала, Тас не пользуюсь не дали кредитку, Онлайновыми не пользуюсь, итого Туду и Форвард,
но уже нашел Кредо и Прокредит - в ветку про таблицы дополнил
ну и ПУМБ конечно
ВсеМожу онли
Востаннє редагувалось cohan
в Чет 10 чер, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 20:31
newbie написав: cohan написав:
раз в месяц можно проверить ))
Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично
ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )
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cohan
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Додано: Чет 10 чер, 2021 22:21
cohan написав:
ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )
А, ну если так. Я на картах не зарабатываю и в них уже лет 30 не играл
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