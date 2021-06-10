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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9522952395249525

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:11

  cohan написав:а так - https://mustbe.ml/tables/p2p_sep внезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (

Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:29

  mustbe написав:
  cohan написав:а так - https://mustbe.ml/tables/p2p_sep внезапно кроме Форварда (и Прокредита незакрытого) карт особо-то и нет (

Прям совсем нет ? Я там 8 карт насчитал )


а, сорри, мания величия :mrgreen:
Альфа отпала, Тас не пользуюсь не дали кредитку, Онлайновыми не пользуюсь, итого Туду и Форвард,
но уже нашел Кредо и Прокредит - в ветку про таблицы дополнил
ну и ПУМБ конечно :mrgreen: ВсеМожу онли
Востаннє редагувалось cohan в Чет 10 чер, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:31

  newbie написав:
  cohan написав:
раз в месяц можно проверить ))

Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично :)


ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:21

  cohan написав:ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )

А, ну если так. Я на картах не зарабатываю и в них уже лет 30 не играл :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:08

  MASolomko написав:Vorlon, коллеги на красном указали, что в акции "беруть участь тільки дебетові картки та поповнення тільки в гривні від 100 грн".

Alfa_Bank, вот почему по ссылке выше (и ещё здесь: alfabank.ua/about/press) нет даже ссылки на полные условия правил по акции "Сенсаційний бонус"? Вы, как всегда, в своём стиле :( Уже думал кредитку погашать... Благо хоть на другом форуме детали написали.

Доброго дня. Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp. Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:13

  Amethyst написав:
Alfa_Bank, прошу уточнить возможность СенсаЦенныХ переводов и в Мобайле.

Доброго дня. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:14

  mustbe написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, прошу уточнить возможность СенсаЦенныХ переводов и в Мобайле.

А также в мабе )

Доброго дня. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:16

  Квесторе_поверніться написав:І через МАБ можна поганяти 50000 за 500 кишмиша?

Доброго дня. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp».
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 07:18

  Skiw написав:Я щас глупость спрошу, но интересно. В сенсе планируют тормоза с отображением остатков убирать или оно так и будет тупить и показывать старый остаток после любой операции, пока его несколько раз не пнуть? В предыдущем приложении обновляется сразу.

Доброго дня. Зміни вже є в планах, працюємо в цьому напрямку.
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