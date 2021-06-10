а, сорри, мания величия Альфа отпала, Тас не пользуюсь не дали кредитку, Онлайновыми не пользуюсь, итого Туду и Форвард, но уже нашел Кредо и Прокредит - в ветку про таблицы дополнил ну и ПУМБ конечно ВсеМожу онли
Востаннє редагувалось cohan в Чет 10 чер, 2021 20:32, всього редагувалось 2 разів.
Проверяйте. И в чате спрашивайте, из которого письменного ответа (в отличие от того, что говорит офпред) не дают, т.к. грят, что Вы ж не аутентифицировались. Требуют письменный запрос. Но в официальном ответе на него на заданные вопросы не отвечают, как и офпред здесь, например, на вопрос о том, где прописаны порядок взаимодействия с клиентами через чат и его правомочность. Касательно того, что дадут номер обращения, то куда его потом будете девать при обращениях, например, в суд или НБУ? Лучше уже у себя скриншоты создавать. Хотя какова их доказательная сила? Или может придется для получения доказательств через суд вытребовать у банка раскрытия сообшений. Но кто (что) может помешать ему их изменить? Я спрашивал у оператора чата, как получить подтверждения того, о чем с ним говорил. Он ответил "Никак, Вам остается только поверить мне". Так что все отлично
ну, 50+50 за две карты отбились на рассрочках, сейчас вот , если не обманут, на Супере+ запас сделаем )
MASolomko написав:Vorlon, коллеги на красном указали, что в акции "беруть участь тільки дебетові картки та поповнення тільки в гривні від 100 грн".
Alfa_Bank, вот почему по ссылке выше (и ещё здесь: alfabank.ua/about/press) нет даже ссылки на полные условия правил по акции "Сенсаційний бонус"? Вы, как всегда, в своём стиле Уже думал кредитку погашать... Благо хоть на другом форуме детали написали.
Доброго дня. Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp. Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".
Skiw написав:Я щас глупость спрошу, но интересно. В сенсе планируют тормоза с отображением остатков убирать или оно так и будет тупить и показывать старый остаток после любой операции, пока его несколько раз не пнуть? В предыдущем приложении обновляется сразу.
Доброго дня. Зміни вже є в планах, працюємо в цьому напрямку.