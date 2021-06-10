Alfa_Bank написав:Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp.
Ну так можна б було прописати, що детальні правила шукай:
Alfa_Bank написав:Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".
У мене немає пакетних карт і відповідно ця акція не відображається — я не можу без звернення у підтримку ознайомитися з правилами.
Іншими словами, ви на сайті розмістили загальну інформацію без детальних правил. Детальні правила знаходиться в застосунку, в якому для деяких клієнтів вони не відображаються. Ці клієнти через Sense поповнять кредитку чи іншу картку, яка не бере участь, і кешбеку не буде. Але будуть негативні відгуки... Це в стилі Альфа-Банку )))
После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти". Это только я такой удачливый или проблема у всех?
Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти". Это только я такой удачливый или проблема у всех?
Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?
Несколько нубских вопросов по сенсу: 1. Можно ли двигать иконки ? 2. Можно ли отключить мерзкий звук при входе (оставив все другие) ? 3. Можно ли вернуть иконку "Мой мобильный", которую случайно отключили ? 4. Можно ли сохранять карты других банков ? 5. Можно ли быстро повторить операцию из Истории ? 6. Как пополняться с чужаков ? Неужели каждый раз вводить все реквизиты ?
Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти". Это только я такой удачливый или проблема у всех?
Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?
Вибираю команду "Вийти" з правого крайнього пункту меню. Щойно зареєструвався знову, налаштував робочий стіл (переставив місцями пару ярликів), перейшов до меню "Вийти", з'явилося попередження, що після виходу треба буде знову пройти авторизацію. Хотів зробити знімок екрану, функція не спрацювала, екран згас. А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".
Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.
mustbe написав:Несколько нубских вопросов по сенсу: 1. Можно ли двигать иконки ? 2. Можно ли отключить мерзкий звук при входе (оставив все другие) ? 3. Можно ли вернуть иконку "Мой мобильный", которую случайно отключили ? 4. Можно ли сохранять карты других банков ? 5. Можно ли быстро повторить операцию из Истории ? 6. Как пополняться с чужаков ? Неужели каждый раз вводить все реквизиты ?
Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти". Это только я такой удачливый или проблема у всех?
Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?
Вибираю команду "Вийти" з правого крайнього пункту меню. Щойно зареєструвався знову, налаштував робочий стіл (переставив місцями пару ярликів), перейшов до меню "Вийти", з'явилося попередження, що після виходу треба буде знову пройти авторизацію. Хотів зробити знімок екрану, функція не спрацювала, екран згас. А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".
Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.
При використанні кнопки "Вийти" відбувається повний вихід для повторної реєстрації. Для того, щоб залишитись у своєму акаунті після виходу, використовуйте два кліки апаратними кнопками пристрою.