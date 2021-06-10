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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9524952595269527>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:07

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp.
Ну так можна б було прописати, що детальні правила шукай:
  Alfa_Bank написав:Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".


У мене немає пакетних карт і відповідно ця акція не відображається — я не можу без звернення у підтримку ознайомитися з правилами.

Іншими словами, ви на сайті розмістили загальну інформацію без детальних правил. Детальні правила знаходиться в застосунку, в якому для деяких клієнтів вони не відображаються. Ці клієнти через Sense поповнять кредитку чи іншу картку, яка не бере участь, і кешбеку не буде. Але будуть негативні відгуки...
Це в стилі Альфа-Банку )))

Дякуємо за зауваження. Приймемо до уваги.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:38

Re: Альфа-Банк

После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти".
Это только я такой удачливый или проблема у всех?
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:43

Julio, обновился без проблем
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:43

  Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти".
Это только я такой удачливый или проблема у всех?

Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:53

Несколько нубских вопросов по сенсу:
1. Можно ли двигать иконки ?
2. Можно ли отключить мерзкий звук при входе (оставив все другие) ?
3. Можно ли вернуть иконку "Мой мобильный", которую случайно отключили ?
4. Можно ли сохранять карты других банков ?
5. Можно ли быстро повторить операцию из Истории ?
6. Как пополняться с чужаков ? Неужели каждый раз вводить все реквизиты ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:03

  Alfa_Bank написав:
  Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти".
Это только я такой удачливый или проблема у всех?

Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?

Вибираю команду "Вийти" з правого крайнього пункту меню.
Щойно зареєструвався знову, налаштував робочий стіл (переставив місцями пару ярликів), перейшов до меню "Вийти", з'явилося попередження, що після виходу треба буде знову пройти авторизацію. Хотів зробити знімок екрану, функція не спрацювала, екран згас. А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".

Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:08

  mustbe написав:Несколько нубских вопросов по сенсу:
1. Можно ли двигать иконки ?
2. Можно ли отключить мерзкий звук при входе (оставив все другие) ?
3. Можно ли вернуть иконку "Мой мобильный", которую случайно отключили ?
4. Можно ли сохранять карты других банков ?
5. Можно ли быстро повторить операцию из Истории ?
6. Как пополняться с чужаков ? Неужели каждый раз вводить все реквизиты ?

Доброго дня.
1. Так. Внизу робочого столу потягніть вгору планку на панелі інструментів. Натисніть "Редагувати робочий стіл".
2. Окремо, ні.
3. Показати/приховати продукт/шаблон на робочому столі цифрового банку Sense SuperApp
4. Можна створити шаблон переказу на картку іншого банку. Створити шаблон у цифровому банку Sense SuperApp.
5. Перейдіть на операцію і історії та подивіться в меню "Доступні операції". Якщо є кнопка повторити - зможете повторити. Якщо ні - можна спробувати створити шаблон (якщо створення передбачене).
6. Можна сканувати камерою картку чи NFC-чип. Або Створити QR-код для поповнення карткового рахунку в цифровому банку Sense SuperApp.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 11 чер, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:09

  Julio написав:Это только я такой удачливый или проблема у всех?

Есть такое, поэтому выхожу не через Выход, а два клика на правой кнопке телефона.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:14

  Julio написав:
  Alfa_Bank написав:
  Julio написав:После крайнего обновления Сенс для Андроида при старте приложение повело себя так, как будто только что установлено впервые: не предложило войти по отпечатку, а начало идентификацию клиента (введите имя пользователя, дату рождения, телефон, 4 цифры номера карты, CVV, придумайте пин для входа и т.д). Я прошел этот квест, проверил балансы – все ОК. Примерно через час открываю приложение, и снова та же картина: "Це робочий стіл", "Стати клієнтом", "Увійти".
Это только я такой удачливый или проблема у всех?

Доброго дня. Для виходу з додатку натискаєте кнопку "Вийти" чи вилогінюєтесь іншим чином?

Вибираю команду "Вийти" з правого крайнього пункту меню.
Щойно зареєструвався знову, налаштував робочий стіл (переставив місцями пару ярликів), перейшов до меню "Вийти", з'явилося попередження, що після виходу треба буде знову пройти авторизацію. Хотів зробити знімок екрану, функція не спрацювала, екран згас. А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".

Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.

При використанні кнопки "Вийти" відбувається повний вихід для повторної реєстрації. Для того, щоб залишитись у своєму акаунті після виходу, використовуйте два кліки апаратними кнопками пристрою.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:27

  Alfa_Bank написав:4. Можна створити шаблон переказу на картку іншого банку. Створити шаблон у цифровому банку Sense SuperApp.
5. Перейдіть на операцію і історії та подивіться в меню "Доступні операції". Якщо є кнопка повторити - зможете повторити. Якщо ні - можна спробувати створити шаблон (якщо створення передбачене).
6. Можна сканувати камерою картку чи NFC-чип. Або Створити QR-код для поповнення карткового рахунку в цифровому банку Sense SuperApp.

4. Интересует не выход, а вход. Не "на чужака", а "с чужака".
5. Кнопки "Повторить" нет. Как создать шаблон на пополнение с чужака - так и не понял.
6. Хотелось бы без всяких камер и куаров просто выбрать ранее сохранённую карту
mustbe
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