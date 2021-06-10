Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:30
mustbe написав:
4. Интересует не выход, а вход. Не "на чужака", а "с чужака".
5. Кнопки "Повторить" нет. Как создать шаблон на пополнение с чужака - так и не понял.
6. Хотелось бы без всяких камер и куаров просто выбрать ранее сохранённую карту
Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:34
MASolomko написав:
У мене немає пакетних карт і відповідно ця акція не відображається — я не можу без звернення у підтримку ознайомитися з правилами.
А можете, будь ласка, ще раз зайти в Сенс у меню "Акції" та прогортати всі акції до кінця, щоб перевірити чи точно вона не відображається?
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:39
Alfa_Bank написав:
Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.
Нда уж...
Ну, зато теперь стало понятно - за что именно дают пятихатку по сенсационным переводам.
За развититие мелкой моторики рук ! )
mustbe
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:07
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.
Нда уж...
Ну, зато теперь стало понятно - за что именно дают пятихатку по сенсационным переводам.
За развититие мелкой моторики рук ! )
Неужели сложно набрать пять раз в месяц за пятихатку то?
velvet
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:59
Julio написав:
А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".
Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.
Хм, Samsung Galaxy S10e, Android 11, версія Sense 1.4.0 відучора - політ нормальний.
wildlynx
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:06
Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp. Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".
На сайті Cash'U у розділі
"Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
wildlynx
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13
wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі
"Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
Alfa_Bank
Представник банку
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