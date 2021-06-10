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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9524952595269527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:30

  mustbe написав:4. Интересует не выход, а вход. Не "на чужака", а "с чужака".
5. Кнопки "Повторить" нет. Как создать шаблон на пополнение с чужака - так и не понял.
6. Хотелось бы без всяких камер и куаров просто выбрать ранее сохранённую карту

Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:34

  MASolomko написав:У мене немає пакетних карт і відповідно ця акція не відображається — я не можу без звернення у підтримку ознайомитися з правилами.

А можете, будь ласка, ще раз зайти в Сенс у меню "Акції" та прогортати всі акції до кінця, щоб перевірити чи точно вона не відображається?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 976 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:39

  Alfa_Bank написав:Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.

Нда уж...
Ну, зато теперь стало понятно - за что именно дают пятихатку по сенсационным переводам.
За развититие мелкой моторики рук ! )
mustbe
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Повідомлень: 5568
З нами з: 27.12.17
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:07

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.

Нда уж...
Ну, зато теперь стало понятно - за что именно дают пятихатку по сенсационным переводам.
За развититие мелкой моторики рук ! )

Неужели сложно набрать пять раз в месяц за пятихатку то?
velvet
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 06.03.09
Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:59

  Julio написав: А після його пробудження за кілька секунд Сенс знову у стані як після свіжої установки, при тому що перед цим я навіть не підтвердив вихід після виклику меню "Вихід".

Телефон Samsung Galaxy A40, ОС Android 11. Ніяких рутів, меджисків, тім в'юерів і тому подібних цяцьок на телефоні немає.


Хм, Samsung Galaxy S10e, Android 11, версія Sense 1.4.0 відучора - політ нормальний.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:06

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Це загальні статті з новинками після літнього оновлення Sense SuperApp. Правила акції у розділі "Акції"-"Cash'U".


На сайті Cash'U у розділі "Акції" я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
wildlynx
 
Повідомлень: 111
З нами з: 14.04.16
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:13

  wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції" я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.

Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10410
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
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  #<1 ... 9524952595269527
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