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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00
Alfa_Bank написав: wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
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Alfa_Bank
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