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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9525952695279528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00

  Alfa_Bank написав:
  wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції" я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.

Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!

Додали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:27

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції" я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.

Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!

Додали.
Вот это оперативность! Читаем условия https://cashuclub.com.ua/sales/sensacinnij-bonus-146
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:53

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:А можете, будь ласка, ще раз зайти в Сенс у меню "Акції" та прогортати всі акції до кінця, щоб перевірити чи точно вона не відображається?
Зайшов, зараз є, як у Sense, так і в Alfa-Mobile.

Дякую за увагу :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:40

Re: Альфа-Банк

кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
cohan
 
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