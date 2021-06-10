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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00
Alfa_Bank написав: wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:27
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
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Вот это оперативность! Читаем условия https://cashuclub.com.ua/sales/sensacinnij-bonus-146
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:53
Alfa_Bank написав:
А можете, будь ласка, ще раз зайти в Сенс у меню "Акції" та прогортати всі акції до кінця, щоб перевірити чи точно вона не відображається?
Зайшов, зараз є, як у Sense, так і в Alfa-Mobile.
Дякую за увагу
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:40
кто-то изучал условия внимательно?
Востаннє редагувалось cohan
в П'ят 11 чер, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:24
cohan написав:
кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.
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