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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:00
Alfa_Bank написав: wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:27
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: wildlynx написав:
На сайті Cash'U у розділі "Акції"
я її не бачу. А там було б зручніше читати умови, ніж з маленького екрану смартфону.
Доброго дня. Передам побажання, додамо. Дякую!
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Вот это оперативность! Читаем условия https://cashuclub.com.ua/sales/sensacinnij-bonus-146
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:53
Alfa_Bank написав:
А можете, будь ласка, ще раз зайти в Сенс у меню "Акції" та прогортати всі акції до кінця, щоб перевірити чи точно вона не відображається?
Зайшов, зараз є, як у Sense, так і в Alfa-Mobile.
Дякую за увагу
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:40
кто-то изучал условия внимательно?
Востаннє редагувалось cohan
в П'ят 11 чер, 2021 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:24
cohan написав:
кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.
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Flamingo
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Додано: Суб 12 чер, 2021 00:04
Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
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AleksD
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Додано: Суб 12 чер, 2021 03:09
Flamingo написав: cohan написав:
кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.
А в чем тогда "прикол"? Можно же завести сумму, снять с карты Альфы, положить на карту другого банка, снова завести и так по кругу?
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Tegularius
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Додано: Суб 12 чер, 2021 04:59
Tegularius Разве непонятно? Эта акция побуждает всех клиентов перейти на Сенссуперап.
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Фантом
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Додано: Суб 12 чер, 2021 07:32
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Тоді 4 і 5 не вийде зберегти та повторити. 6. Лише так, як описала. Поки збереження карток іншого банку в такому вигляді не доступне.
Нда уж...
Ну, зато теперь стало понятно - за что именно дают пятихатку по сенсационным переводам.
За развититие мелкой моторики рук ! )
копи/паст рулит...
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ol_zy
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Додано: Суб 12 чер, 2021 08:53
За вход в 3 акка Сенса с одного смартфона будут блокировать счета? За вход в Му Альфа блокировали все три. Категории решил быстро прсмотреть.
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lel
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