AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
Кроме кредиток и дебетки не все участвуют. Будьте внимательны:
"... є держателями платіжних карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»..."
Если к установке и пользованию приложением склонить ещё можно таким образом, то изменить пакет обслуживания маловероятно