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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9526952795289529

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 08:53

  AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?

3.2.Не приймають участь в Акції:

3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:10

Re: Альфа-Банк

AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
Кроме кредиток и дебетки не все участвуют. Будьте внимательны:
"... є держателями платіжних карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»..."

Если к установке и пользованию приложением склонить ещё можно таким образом, то изменить пакет обслуживания маловероятно
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:55

  Flamingo написав:
  cohan написав:кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?

Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.

10.07 узнаем)) #зеленелайно уже есть,красного не хотелось бы
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:57

  Фантом написав:Tegularius Разве непонятно? Эта акция побуждает всех клиентов перейти на Сенссуперап.

И вывод орехов потом через покупки
Мизантрóп
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