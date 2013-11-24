3.2.Не приймають участь в Акції:
3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:53
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:10
Re: Альфа-Банк
Кроме кредиток и дебетки не все участвуют. Будьте внимательны:
"... є держателями платіжних карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»..."
Если к установке и пользованию приложением склонить ещё можно таким образом, то изменить пакет обслуживания маловероятно
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:55
10.07 узнаем)) #зеленелайно уже есть,красного не хотелось бы
Додано: Суб 12 чер, 2021 17:57
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